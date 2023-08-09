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ТАСС

Первый запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 запланирован на 2024 год

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Ariane 6 (A62)
Ariane 6 (A62).
Источник изображения: Изображение: arianespace.com

Как отметил гендиректор компании - оператора космических запусков Arianespace Стефан Исраэль, испытания ракеты проведут в августе и сентябре 2023 года

ПАРИЖ, 8 августа. /ТАСС/. Первый запуск новой европейской тяжелой ракеты-носителя Ariane 6 запланирован на следующий год. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) сообщил генеральный директор компании - оператора космических запусков Arianespace Стефан Исраэль.

"Европейское космическое агентство (ЕКА), Arianespace и французский Национальный центр космических исследований подтверждают, что первый запуск теперь запланирован на 2024 год", - написал он.

Исраэль отметил, что в августе и сентябре 2023 года будут проведены испытания ракеты, после которых будут уточнены сроки первого запуска.

Работы над семейством ракет Ariane были инициированы Францией в 1970-х годах. Первый пуск ракеты предыдущего поколения Ariane 5 состоялся в 1996 году. В последний раз ракета была запущена в космос 6 июля 2023 года.

Начать эксплуатацию Ariane 6 планировалось в 2020 году, однако этот срок несколько раз переносился из-за пандемии COVID-19, а также в связи с трудностями при разработке ракеты.

Ранее генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер заявил, что в космической сфере "для Европы сложилась трудная ситуация", в частности из-за потери возможности запускать спутники на российских ракетах "Союз". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Компании
Arianespace
ESA (ЕКА)
Проекты
2020-й год
Ariane РН
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