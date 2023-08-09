Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия почти полностью уничтожила систему ПВО Украины

Российские военные в течение последних четырех месяцев почти полностью уничтожили систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины, заявил во вторник, 8 августа, экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«То, что произошло за последние четыре месяца, так это почти полное уничтожение системы украинской ПВО, так что российские самолеты теперь могут беспрепятственно или почти беспрепятственно летать по всей территории Украины», — сказал он.

Джонсон уточнил, что Украине, НАТО и США нечего противопоставить России в вопросе противодействия воздушным угрозам, а системы ПВО Patriot оказалась неэффективными против российских войск.

Экс-аналитик также назвал абсурдом навязчивые заявления Киева о сбиваемых российских ракетах.

«Украина продолжает наставить на том, что она сбивает целую кучу российских ракет от гиперзвуковых до обычных ракет, но это просто ерунда, этого не происходит», — сказал он.

Ранее в этот день CNN со ссылкой на американских и европейских высокопоставленных чиновников сообщил, что Украина не смогла дойти до линии обороны сил РФ и вынуждена изменить тактику контрнаступления. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли огромные потери, из-за чего приходится отступать, уточнялось в материале.

6 августа экс-морпех США Брайан Берлетик отметил, что украинские войска не смогут удерживать занятые в ходе контрнаступления территории. По его мнению, российские линии обороны созданы для того, чтобы заманить в ловушку и уничтожить подготовленные НАТО боевые украинские отряды. Он считает, что ВСУ не дойдут даже до первой линии.

За день до этого бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву заявил, что в скором времени контрнаступление ВСУ исчерпает себя. По его словам, речь идет о нескольких неделях. Он указал, что российская сторона учитывает ошибки и учится.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.