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Военное обозрение

В Чехии показали первый серийный учебно-боевой самолёт L-39NG для ВВС Вьетнама

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Источник изображения: topwar.ru

Чешская компания AERO Vodochody начинает поставки новейших реактивных самолетов L-39NG Вьетнаму, накануне чехи показали первый самолет, предназначенный для этой страны. Причем самолет уже окрашен в цвета вьетнамских Военно-Воздушных сил и имеет серийный номер 2303.

О том, что Вьетнам закупил эскадрилью учебно-боевых самолетов L-39NG для собственных ВВС, сообщалось в феврале 2021 года. Согласно подписанному соглашению, чехи должны поставить Вьетнаму 12 УБС в течение 2023-2024 годов, причем первый самолет Ханой должен был получить еще в июле. Также в рамках соглашения чехи проведут обучение персонала, как лётного, так и наземного, поставят запчасти и оборудование для обучения и эксплуатации техники.

Стоит отметить, что Вьетнам исторически сотрудничает с чешским авиапроизводителем. В 70-х и 80-х годах прошлого века Ханой закупал у тогдашней Чехословакии самолеты Zlín Z-226, AERO AE 45 и L-39 Albatros. L-39NG (NG — next generation, новое поколение) является новейшей версией L-39 Albatros, совершившего первый полёт в 1968 году и производившегося для ВВС СССР и стран социалистического лагеря. Новый самолет получил композитное крыло и лишился дополнительных топливных баков, которые у базового Albatros располагались на законцовках крыла. Вместо советского реактивного двигателя АИ-25ТЛ на L-39NG поставили модернизированный американский FJ44-4M. Также на L-39NG установлено новое бортовое радиоэлектронное оборудование компании Genesys Aerosystems и индикатор на лобовом стекле Speel Praha. В общей сложности более половины узлов и агрегатов самолета заменено на новые.

Длина L-39NG составляет 12 метров, а размах крыла — 9,6 метра. Максимальная взлетная масса учебного самолета составляет 5,8 тонны. Он может развивать скорость до 775 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 2,6 тысячи километров. Самолет оснащен пятью точками подвески для различных типов оружия общей массой до 1,2 тонны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
США
Чехия
Продукция
L-39
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