Киев опубликовал разъяснение всех пунктов "формулы мира" Зеленского

В Киеве опубликовали "Философию украинской формулы мира" с разъяснением всех 10 пунктов
МОСКВА, 8 августа/ Радио Sputnik. Разъяснение к десяти пунктам "формулы мира" Владимира Зеленского опубликовали на сайте его офиса.
Документ называется "Философия украинской формулы мира". Согласно ему, одним из главных пунктов является радиационная и ядерная безопасность Украины, в обеспечении которой ведущую роль отводят МАГАТЭ.
Другим условием мира, по мнению Зеленского, является беспрепятственный экспорт сельскохозяйственной продукции через порты Черного моря и создание наземных и речных маршрутов для вывоза зерна в Европу, согласно инициативе EU Solidarity Lanes.
Также "философия" включает мероприятия по восстановлению разрушенной инфраструктуры Украины и организацию постоянного мониторинга безопасности энергосистемы страны.
Кроме того, в "мирном плане Зеленского" Киев настаивает на предоставлении международных гарантий безопасности, недопущении эскалации конфликта и возмещении убытков от боевых действий.
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