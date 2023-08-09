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Военное обозрение

В сети опубликованы кадры с быстроходной траншейной машиной ВСУ советского производства

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия точно заслужила право на внесение в Книгу рекордов Гиннесса по разнообразию вооружений и военной техники, используемой ВСУ в противостоянии с Россией. Есть у них и пулеметы Максим образца позапрошлого века, и советские орудия, и самые современные артиллерийские, ракетные и противовоздушные системы, бронетехника натовского образца. Все дело идет к тому, что и американские истребители появятся.

На этот раз в кадр попала инженерная техника, а именно быстроходная траншейная машина (БТМ), доставшаяся украинцам в наследство со времен Советского Союза. Траншейная машина БТМ-3 использовалась в СССР в инженерных войсках в семидесятых годах и явно снята с консервации. Несмотря на возраст, она неплохо и сейчас выполняет свои задачи. Инженерная машина БТМ-3 на базе тягача АТ-Т способна в зависимости от заданной глубины траншеи и прочности грунта создавать траншеи длиной от 270 до 810 метров в час. Глубина создаваемых траншей составляет до 1,5 метров при ширине до 1,1 метра. Транспортная скорость машины во время работы достигает 36 км/ч.

Источник изображения: topwar.ru

В последнее время в западной прессе все чаще стали появляться публикации, в которых утверждается, что с учетом провального контрнаступления украинское командование решило отказаться от натовской тактики атак крупными механизированными группами и все больше склоняется к переходу в оборону. Тем более, что осенняя распутица не за горами, а наступление в период дождей будет сопряжено с большими проблемами в использовании и так изрядно подрастерянной в ходе провальных штурмов обороны ВС РФ бронетехники.

Вот теперь и сгодится траншеекопатель, созданный советскими военными инженерами еще в пятидесятые годы прошлого века. Здесь десоветизировать, почему-то, не захотели... Впрочем, вряд ли в машинном парке ВСУ есть достаточное количество БТМ, чтобы быстро создать серьезные укрепленные линии обороны даже на отдельных участках фронта. К тому же во время работы техники раритетное транспортное спецсредство станет легкой добычей для средств поражения ВС РФ, особенно с учетом наличия креста на дверце. Так что выбрасывать саперные лопатки украинским воякам точно не стоит.

Источник изображения: topwar.ru

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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