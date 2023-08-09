Украина проиграла. Теперь Запад ищет изящный способ кинуть ее

Перед Западом во весь рост встал новый вопрос — что делать с неспособной воевать Украиной? Ответ определит дальнейшую тактику НАТО. А зависит решение альянса от того, чем завершатся грядущие выборы в странах Западной Европы и в США. Именно большая политика, а отнюдь не военная стратегия, сегодня определяет будущее Украины. И выглядит оно безрадостным.

"Перед ВСУ на юге стоит задача невиданной сложности: прорваться под огнем противника через заранее подготовленные минные поля к возведенным профессионалами оборонительным позициям — и все это без господства в воздухе и при том, что российская артиллерия продолжает минировать местность, — цитирует автор статьи из The Telegraph UK главу Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли. — Добавьте к этому то обстоятельство, что Украина бросает в бой зачастую необстрелянных новобранцев, одновременно пытаясь освоить новую западную технику и отказаться от советских стратегий — и вы поймете, что задача предстоит поистине титаническая".

Как и многие другие страны бывшего СССР и Варшавского договора, Украина попала в ловушку, созданную ею же самой. Почесываясь от нестерпимого желания стать "цэеуропой" и "цэзахидом", киевские власти безоглядно пересаживали на украинскую почву западные приемы и технологии. В том числе и военные. Не понимая, что для перехода на стандарты НАТО вовсе не достаточно переодеть военных в форму то ли бундесвера, то ли вермахта, и нарисовать на бронетехнике и самолетах балкенкройцы.

Для решения этой задачи нужно было переучить, а еще лучше — обучить с нуля весь офицерский корпус. И не в украинских пародиях на военные училища, а в иностранных военных школах. Но никто из европейцев или американцев не горел (и не горит!) желанием учить засланцев киевской хунты вместе со своими курсантами. Остается только вариант со скороспелым обучением целых подразделений с помощью иностранных военных инструкторов.

К чему это ведет, очень хорошо видно на примере так называемого контрнаступления. "Поспешно внедренная в ВСУ новая тактика НАТО терпит крах, потому что у Украины нет господства в небе", — пишет американский Newsweek. К тому же, как считают опрошенные изданием военные эксперты, "украинцы отчасти забраковали западную подготовку: их собственный опыт под огнем противника убедительнее западных выкладок мирного времени", ведь "иногда в трудную минуту естественно отбросить то, чему тебя учили, и вернуться к тому, что сидит у тебя в подкорке".

В подкорке у украинских военных, как бы усиленно киевская хунта не десоветизировала захваченную страну, сидят клише советской военной школы. В сражениях с российской армией, успешно использующей боевой опыт ВС СССР, они работают лучше, чем умозрительные построения западных экспертов. Проблема лишь в одном: окончившие некогда советские военные училища средние и старшие офицеры на Украине уже кончаются. Идущие им на смену учились идиотической смеси военных концепций разных стран и потому в принципе не способны успешно воевать.

"У нас многие говорят, что русские превосходят нас по количеству артиллерийских орудий, а также по выучке своих артиллеристов. Их огонь эффективен и яростен", — сообщает японская Mainichi Shimbun слова 20-летнего украинского призывника, раненного на фронте. Тот же собеседник заявил японской журналистке, что "в его подразделении чуть ли не половина солдат покинула поле боя, заявив о своем нежелании продолжать воевать".

Рассчитывать на получение боевой авиации от союзников Украине не приходится. Значит, успешно пользоваться натовской тактикой она не сможет. Рассчитывать на высокий боевой дух принудительно мобилизованных украинской хунте тоже не стоит. Значит, успешно штурмовать российские позиции не получится. Еще менее реальным выглядит план "пересидеть" Россию в экономическом плане: война на истощение уничтожит Украину чуть ли не быстрее, чем прямое военное противостояние.

Что же остается Европе и США, чтобы спасти киевский режим? Да похоже, уже ничего. Спасти вряд ли получится. Можно лишь сохранять хорошую мину при плохой игре, продолжая рассказывать пану Зеленскому, как его будут "поддерживать столько, сколько понадобится".

Правда, никто не уточняет, кому именно понадобится. А стоило бы!

"С начала российской специальной операции Киев уже получил военную помощь на сумму более 70 миллиардов евро, а это почти половина прошлогоднего ВВП Украины, — подсчитал автор статьи из American Thinker. — Тем не менее Владимир Зеленский не считает, что предоставленной поддержки достаточно для завершения конфликта. И в этом нет ничего удивительного: поскольку 60% всего поставляемого в страну оружия идет прямиком в карманы украинских чиновников или на черные рынки, оснований думать иначе у него попросту нет".

Катастрофическая украинская коррупция давно стала притчей во языцех для всего мира. И это — одно из обстоятельств, определяющих смену отношения европейцев к вопросу поддержки киевской хунты. The Telegraph UK подчеркивает, что в ближайшее время "усилится давление со стороны самых амбициозных слоев общества в тех из стран-союзниц Украины, где предстоят выборы". "Власти ощутят потребность продемонстрировать рычаги влияния на президента Зеленского (мы уже видели всплески напряжения из-за якобы неблагодарности Украины за оружие и дипломатическую поддержку), — отмечает британское издание. — Те же, кто придерживаются более русофильских убеждений, потребуют прекратить боевые действия или пригрозят остановить передачу оружия".

В числе последних, как ни удивительно, могут оказаться и США. The Telegraph UK весьма откровенно дает "тонкий намек на толстые рыжие обстоятельства". Действительно, республиканцы-сторонники Дональда Трампа прекратили выставлять поддержку украинского режима одним из важнейших пунктов своей предвыборной программы. Это полностью соответствует и желаниями избирателей. Согласно последним опросам, 51% из них совершенно уверены, что "США уже сделали достаточно, чтобы помочь Украине".

Что касается Западной Европы, то она вообще в ужасе ищет возможностей дезавуировать свои прежние щедрые обещания в адрес киевского режима и пытается придумать, как бы не принимать Украину в ЕС. "Дело не только в том, что Украина находится в состоянии вооруженного конфликта, но и в том, что она стала бы пятым по численности населения и самым бедным членом ЕС, что очевидно скажется на распределении бюджетов", — прогнозирует британская Financial Times. И напоминает: даже такие сторонники украиноинтеграции, как Польша, закрывают свои рынки для незалэжного зерна.

НАТО и ЕС вместе с Америкой сегодня напоминают охотника, который неожиданно поймал медведя — а тот его не отпускает. Оценив потери от провалившейся попытки использовать Украину в качестве антироссийской дубинки, они теперь ломают голову, как отвязаться от агрессивного союзничка.

Сделать это можно только одним способом: предоставив России решать судьбу Украины. На это все настойчивее указывают своим правительствам здравомыслящие европейцы и американцы. Они даже готовы сменить своих предводителей, чтобы не вешать украинскую гирю себе на шею. И Киев отлично понимает это, отчего и сменил свою риторику на более резкую. Хунта искренне убеждает себя, что чем жестче она будет вести себя с партнерами, тем быстрее те согласятся с ее требованиями.

Нет. Так не будет. Будет иначе: зарвавшегося киевского клоуна просто сменят на более послушную куклу. Намеки на такое развитие событий становятся все откровеннее. И когда это случится, Запад додавит украинских политиков, принудив их к переговорам. Захочет ли участвовать в них Россия — вопрос открытый. И ответ на него зависит исключительно от Москвы.

Автор: Антон Трофимов