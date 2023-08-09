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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Patriot оказались бессильны против российских ВВС

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Запуск новейших гиперзвуковых ракет Кинжал
Запуск новейших гиперзвуковых ракет Кинжал.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Заявления Киева об уничтожении "огромного числа" российских ракет – откровенная ложь, отметил в интервью Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Украинская ПВО почти полностью уничтожена, а хваленые американские системы Patriot оказались бессильны против российских ВВС.

Владимир Зеленский: Украина может выиграть это сражение, и наш небесный щит со временем будет обеспечивать безопасность всей Европы. Очень хочется скорее почувствовать боевое применение F-16 в украинском небе.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон: Никакого "небесного щита" не существует, а бесконечные заявления Украины о том, что она сбивает огромное количество российских ракет, начиная с гиперзвуковых и заканчивая обычными, — это полнейшая ерунда, ничего подобного не происходит.

Недавно — а именно в последние четыре месяца — обнаружилось, что украинская ПВО почти полностью уничтожена, и российская авиация может чуть ли не беспрепятственно летать над всей вражеской территорией. Адекватного ответа на это нет ни у Украины, ни — представьте себе — у США с НАТО.

Помните, сколько было разговоров о ракетных батареях Patriot? Народу велели об этом помалкивать, а все почему? Да потому что, во-первых, у США недостаточно комплексов для поставок Украине, а, во-вторых, они вообще оказались неэффективны на поле боя для противодействия российским атакам.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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США
Украина
Продукция
F-16
Patriot ЗРК
Проекты
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