Заявления Киева об уничтожении "огромного числа" российских ракет – откровенная ложь, отметил в интервью Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Украинская ПВО почти полностью уничтожена, а хваленые американские системы Patriot оказались бессильны против российских ВВС.

Владимир Зеленский: Украина может выиграть это сражение, и наш небесный щит со временем будет обеспечивать безопасность всей Европы. Очень хочется скорее почувствовать боевое применение F-16 в украинском небе.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон: Никакого "небесного щита" не существует, а бесконечные заявления Украины о том, что она сбивает огромное количество российских ракет, начиная с гиперзвуковых и заканчивая обычными, — это полнейшая ерунда, ничего подобного не происходит.

Недавно — а именно в последние четыре месяца — обнаружилось, что украинская ПВО почти полностью уничтожена, и российская авиация может чуть ли не беспрепятственно летать над всей вражеской территорией. Адекватного ответа на это нет ни у Украины, ни — представьте себе — у США с НАТО.

Помните, сколько было разговоров о ракетных батареях Patriot? Народу велели об этом помалкивать, а все почему? Да потому что, во-первых, у США недостаточно комплексов для поставок Украине, а, во-вторых, они вообще оказались неэффективны на поле боя для противодействия российским атакам.