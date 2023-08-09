Министр обороны Латвии заявила о планах производить боеприпасы для НАТО

Агентство LETA передает, что глава латвийского министерства обороны Инара Мурниеце сообщила о перспективе организовать государственное предприятие по производству боеприпасов для Латвии и других членов Североатлантического альянса. Об этом она заявила в ходе встречи с главой государства Эдгарсом Ринкевичсом.

По данным СМИ, глава ведомства заявила, что "рассматривается вопрос о создании государственного капитального общества, задачей которого будет производство военной продукции". В планах Мурниеце снабжать не только собственные вооруженные силы, но и помогать другим членам НАТО.

"Мы сами должны быть способны производить то, что критически необходимо, в том числе боеприпасы", — указала она, отметив, что в течение 30 дней правительство должно рассмотреть "документы, которые укрепят военную промышленность Латвии".