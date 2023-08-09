AERO Vodochody представила первый УТС L-39NG, предназначенный для ВВС Вьетнама

ЦАМТО, 8 августа. Компания AERO Vodochody 7 августа представила первый усовершенствованный учебно-тренировочный самолет L-39NG, предназначенный для ВВС Вьетнама.

Как сообщает Scramble.nl, представленный в полной окраске L-39NG с серийным номером 2303 в ближайшее время отправится во Вьетнам.

Издание напоминает, что компания AERO Vodochody 24 апреля 2023 года успешно подняла в воздух первый серийный L-39NG. Длительность полета самолета с временным серийным номером 0517 (б/н 167005) составила 40 мин. Вполне возможно, что представленный в апреле самолет и является нынешним L-39NG с с.н. 2303 ВВС Вьетнама.

Тогда же, в апреле, ресурс Key.aero со ссылкой на чешского производителя самолетов сообщал, что согласно новому графику, первые L-39NG планируется передать вьетнамским ВВС в июле 2023 года, а поставки венгерским ВВС начнутся в июле 2024 года. Очевидно, что "вьетнамские" поставки отстают от графика уже как минимум на месяц.

Напомним, что чешская компания Omnipol объявила о подписании с Министерством обороны Вьетнама контракта на поставку 12 реактивных учебно-тренировочных самолетов L-39NG производства AERO Vodochody Aerospace 15 февраля 2021 года. Стоимость заказа не разглашалась. Поставка самолетов заказчику будет выполнена в период с 2023 по 2024 гг.

В начале этого года чешская компания уточнила, что самолеты будут поставляться в "восточной конфигурации" на русском языке и с российской авионикой.

О заключении контракта на поставку Венгрии 12 новых L-39NG компания AERO Vodochody Aerospace сообщила 21 апреля 2022 года (включая восемь учебно-тренировочных самолетов и четыре легких штурмовика с подфюзеляжной электронно-оптической системой). Стоимость контракта также не раскрывалась. Сообщалось, что поставки самолетов начнутся в 2024 году.

AERO Vodochody позиционирует L-39NG в качестве замены широко распространенного в мире L-39 "Альбатрос". L-39NG оснащен более мощным и современным двигателем FJ44-4M компании Williams International, крыльями с встроенными топливными баками, современной кабиной и более легким корпусом, чем у его предшественника. Авионика L-39NG адаптирована для обучения пилотов самолетов 4-го и 5-го поколений. Самолет использует технологии моделирования для повышения эффективности обучения.

Шасси позволяет выполнять взлет и посадку на грунтовых взлетно-посадочных полосах. Благодаря более эффективному двигателю и облегченному планеру дальность полета без внешних топливных баков увеличена на 800 км – до 1900 км.

Кроме того, L-39NG может быть оснащен пятью точками подвески (по сравнению с двумя у L-39) и может нести до 1200 кг вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", включая УР AIM-9L "Сайдуиндер".

К слабым местам самолета западные эксперты относят невысокую по сравнению с другими дозвуковыми УБС крейсерскую скорость (около 390 узлов).

L-39NG был впервые продемонстрирован компанией AERO Vodochody в октябре 2018 года, а летные испытания прототипа самолета завершились в первом квартале 2020 года.