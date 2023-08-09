Компания HAL завершила поставку ВС Индии первой партии вертолетов LCH

ЦАМТО, 8 августа. По информации индийских СМИ, компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) досрочно завершила производство для ВС Индии первых 15 легких боевых вертолетов LCH, получивших обозначение "Прачанд".

Как сообщает IDRW.org, собранные на мощностях HAL вертолеты являются предсерийным вариантом машины, которая поступит на вооружение ВВС и армейской авиации и будет использоваться для проведения войсковых испытаний.

Как сообщал ЦАМТО, к разработке LCH компания Hindustan Aeronautics Limited приступила в 2006 году на базе легкого вертолета "Дхрув". Первый полет опытный образец LCH совершил 29 марта 2010 года. В ноябре 2016 года МО Индии одобрило ограниченное серийное производство первых 15 вертолетов LCH, в том числе 10 для ВВС и 5 для СВ. В августе 2017 года на предприятии HAL состоялась церемония, посвященная началу производства LCH. К ограниченному серийному производству вертолетов HAL приступила по собственной инициативе и на собственные средства.

Комитет по безопасности правительства Индии (CCS) одобрил приобретение 15 легких боевых вертолетов LCH ограниченной производственной серии в марте 2022 года. Стоимость закупки вертолетов и сопутствующего оборудования составила 38,87 млрд. рупий (513,8 млн. долл.).

Для эксплуатации вертолетов в июне 2022 года ВВС сформировали новое подразделение, получившее наименование "Вертолетное подразделение №143". Первый вертолет LCH был передан подразделению 18 июля 2022 года, а 3 октября 2022 года на авиабазе Джодхпур состоялась официальная церемония принятия вертолета на вооружение.

Как ожидается, всего СВ закажут 95 вертолетов LCH, а ВВС – 65 ед. Компания уже получила разрешение на экспорт LCH и предлагала его Малайзии, Мьянме, Таиланду, Вьетнаму, Анголе, Египту, Индонезии, Эквадору и Нигерии.

LCH представляет собой двухдвигательный легкий боевой вертолет с узким фюзеляжем и тандемным размещением экипажа (пилот и второй пилот/оператор вооружений). Он предназначен для ударов по наземным целям, борьбы с повстанцами, танками и средствами ПВО противника, авиационной поддержки, сопровождения транспортных вертолетов, поражения укрепленных сооружений, уничтожения БЛА и медленно летящих воздушных целей, ведения разведки, проведения поисково-спасательных операций в боевых условиях. Как заявлено, в стоимостном выражении в конструкции машины около 45% индийского контента. В версии серийного производства эта доля превысит 55%.

Машина максимальной взлетной массой 5,8 т оснащена двумя двигателями Ardiden 1H1 Shakti, может нести до 500 кг полезной нагрузки. Максимальная скорость – 268 км/ч, дальность полета – 550 км, практический потолок – 6,5 км. LCH оборудован бронированной кабиной пилотов, нашлемной системой целеуказания, вооружен 20-мм пушкой, четырьмя 70-мм противотанковыми управляемыми ракетами. Машина может применяться в любое время суток и сложных метеоусловиях.

По заявлению разработчиков, вертолет может выполнять взлет и посадку на высотах до 5000 м со значительным грузом оружия и топлива. Вертолет продемонстрировал свои возможности, успешно приземлившись и взлетев в районе ледника Сиачен на высоте 4700 м над уровнем моря с полезной нагрузкой 500 кг.