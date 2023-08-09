Солдаты ВСУ пожаловались американцам на западную технику и командование

Большие потери в ходе наступления вызывают недовольство на Украине, пишет NYT. Солдаты ВСУ критикуют некомпетентность командиров, недостаточность подготовки и западную технику, которая не подходит для выполнения поставленных задач.

Журналисты New York Times провели две недели вместе с военными из бригад, подготовленных и оснащенных НАТО. Они постарались составить собственное мнение о том, как и где проводится контрнаступление.

У них натовская боевая техника и западная подготовка. В некоторых подразделениях англоязычные командиры, что необычно для украинской армии. Есть даже протестантский капеллан, который говорит с американским акцентом.

"Я никогда не устаю, я из украинской морской пехоты", – шутит 28-летний командир батальона 37-й бригады морской пехоты Александр. Сидя в тени возле деревенского дома неподалеку от линии фронта, он демонстрирует решительный и позитивный настрой. "Я думаю, все идет хорошо", – заявляет морпех.

За последние несколько месяцев девять украинских бригад общей численностью 36 тысяч человек прошли подготовку продолжительностью в четыре-шесть недель, обучаясь приемам общевойскового боя и синхронизации боевых действий. Существовало мнение, что это позволит им возглавить "разгром" российских войск. <…>

Но некоторые бригады понесли тяжелые потери уже на начальном этапе летнего контрнаступления, не сумев прорвать мощную российскую оборону. Как минимум одна новая бригада была настолько ослаблена потерями, что ее пришлось отводить с поля боя в тыл на переформирование.

Идущие с начала июня боевые действия в основном скрыты от глаз прессы. Но репортерам New York Times разрешили побывать в нескольких бригадах морской пехоты (две из них – вновь сформированные), которые находятся на одном из участков южного фронта. Журналисты выслушали рассказы бойцов о том, какую роль они грают в контрнаступлении.

Новые бригады ВСУ, обученные и оснащенные по натовским стандартам, внешне и внутренне отличаются от многих других украинских частей. Эти морские пехотинцы вооружены американскими автоматическим винтовками М4, а ездят они на перекрашенных "Хаммерах", которые раньше были пустынной желто-коричневой раскраски, как в Афганистане и Ираке, а сейчас стали темно-зелеными, чтобы лучше скрываться в густой украинской растительности.

"Я не ожидал, что мы так быстро перейдем на натовское оружие", – рассказал Укроп, 23-летний командир роты 38-й бригады морской пехоты. Он, как и все остальные согласившиеся на интервью морские пехотинцы, сообщил только свое имя и позывной, действуя в соответствии с военным протоколом. Укроп наблюдал за тем, как люди из его подразделения загружали две ракеты с лазерным наведением в пусковую установку, закрепленную на армейском вездеходе для ведения стрельбы. "Это великолепная новая система, а еще у нас новые машины", – добавил он.

Эти бригады состоят из новобранцев, только что закончивших базовую военную подготовку. Их либо призвали в этом году, либо они поступили на службу добровольно. Командиры подразделений в основном имеют опыт. А некоторые, как подполковник Александр, прошли обучение в США на офицерских курсах и являются кадровыми офицерами.

Все они остро ощущают безотлагательность. "Нам надо сделать это как можно быстрее", – сказал один офицер. Вместе с тем, военные отмечают, что борьба будет долгой и трудной.

"Многие думали, что все пройдет очень быстро, и осенью мы будем в Крыму, – сказал командир батальона Александр. – Но каждый метр лесопосадок дается с большим трудом. Это не спринт. Это марафон".

Украинские военные не сообщают о числе погибших и раненых, однако Александр признает, что его бригада в первые дни июньского контрнаступления понесла тяжелые потери, наткнувшись на минные поля и попав под шквальный огонь российской артиллерии и удары авиации. Он не стал подробно рассказывать о боевых действиях, однако сказал, что для многих его подчиненных это было боевое крещение, причем очень жестокое.

"Я многих потерял, – сказал он. – Некоторые новички душевно сломлены". Когда зашла речь о подбитых танках и бронемашинах, Александр пожал плечами и сказал, что это обычное следствие военных действий.

Из-за больших потерь на Украине открыто зазвучали упреки и обвинения. Одним из первых заговорил солдат и популярный блогер Валерий Маркус, написавший в Фейсбуке* заметку и обвинивший вышестоящее командование в некомпетентности и невнимании к моральному состоянию военнослужащих.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный тоже высказался, укорив союзников из НАТО за то, что они рассчитывали на победу Киева в наступательной операции без превосходства в воздухе. Сами бы они так никогда не поступили, заявил он.

Солдаты на линии фронта обвиняют командиров, что те бросают в бой неопытных новобранцев, а в авангард контрнаступления отправляют непроверенные подразделения. Другие заявляют, что нескольких недель боевой подготовки в разных странах НАТО совершенно недостаточно. Кто-то жалуется, что западная техника не подходит для выполнения поставленных задач. В частности, они указывают на американский бронетранспортер MaxxPro, который предназначен для борьбы с повстанцами, но противостоять огневой мощи российской армии не в состоянии.

Александр рассказал, что часто спорил со своими инструкторами в США. "Они воевали в Афганистане и Ираке, а там противник не такой, как русские", – заявил он.

Но украинское руководство заявило, что выбора у него нет и что приходится обучать новобранцев, поскольку опытные войска очень сильно растянуты вдоль линии фронта, а отвести их в тыл нет никакой возможности.

Морские пехотинцы с большой осторожностью дают оценки действиям других военных на начальном этапе контрнаступления.

"В бою можно растеряться, – сказал Укроп. – Можно запаниковать. Люди допускают ошибки". Кроме того, по его словам, ВСУ испытывают нехватку личного состава.

Тяжелые потери не стали для них потрясением. Большинство командиров говорит, что в их подразделениях за 16 месяцев боев порой очень большая убыль личного состава. По словам командира батальона Александра, во время контрнаступления под Херсоном были такие огромные потери, что состав его подразделения трижды менялся.

Пока украинская армия готовила новые бригады и получала новую технику, у российских войск было несколько месяцев на подготовку глубоко эшелонированной обороны. Они окопались и подготовили огромные минные поля. А еще у есть русских преимущество в живой силе и огневой мощи артиллерии, говорит Александр.

Морские пехотинцы рассказывали, что они благодарны за различные западные бронемашины, спасающие жизни людям и превосходящие по своим характеристикам устаревшие советские танки и бронетранспортеры, которыми они пользовались прежде. Но важнее всего другое. Командиры стараются постоянно учить новобранцев и делают так, чтобы они во время боя действовали вместе с более опытными морскими пехотинцами.

"Нельзя в полной мере подготовиться к бою, как бы ты ни тренировался, – сказал 52-летний Штурвал, отвечающий за боевую подготовку группы новобранцев, которых направили в 35-ю бригаду в качестве пополнения вместо погибших и раненых. – В первый бой они идут вместе с нашими ветеранами, а после двух-трех сражений сами становятся ветеранами".

Планирование и разведка – это ключ к успеху, сказал 22-летний командир роты из 38-й бригады Пророк. <…>

"Наши командиры действуют очень продуманно, – сказал заместитель командира бригады в звании подполковника с позывным Консул. – Недооценивать противника нельзя. Враг силен и коварен. Поэтому контрнаступление требует настойчивой подготовки".

Неправильно думать, что контрнаступление будет легким и молниеносным, отметил военный.

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Авторы статьи: Карлотта Голл (Carlotta Gall), Александр Чубко (Oleksandr Chubko)

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