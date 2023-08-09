Войти
Lenta.ru

Российский военный предрек танкам Abrams сложности в зоне СВО

263
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Отправка американских танков Abrams Украине не повлияет на ход специальной военной операции (СВО), считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» специалист предрек сложности этому виду вооружения в условиях, сложившихся в зоне СВО.

Специалист отметил, что США отправляют на Украину не самую современную модель танка.

«По большому счету этот танк ничем не отличается по характеристикам от того же Leopard 2A6. Он по зубам нашим танкистам. Особенно это касается Т-90М "Прорыв"», — рассказал он.

Также Дандыкин подчеркнул, что американский Abrams — это достаточно тяжелый танк.

«Если он пойдет осенью, в это время начнется распутица, то будут определенные проблемы и по прохождению мостов, и по климатической базе, и по ремонту. Потому что ремонтировать его придется наверняка в Польше», — заключил военный эксперт.

7 августа администрация США одобрила отправку Украине первой партии танков Abrams. Как заявил начальник отдела закупок американской армии Даг Буш, танки поставят Киеву вместе с боеприпасами, запасными частями и оборудованием для заправки и ремонта.

В июне в США рассказывали о планах завершить обучении украинских военнослужащих пользоваться танком M1A1 Abrams к концу лета.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Т-90 "Владимир"
Похожие новости
31.03.2023
Британия прибегла к единственному способу спасти репутацию своей артиллерии
27.01.2023
Танк решили: чем грозят РФ поставки «Абрамсов» и «Леопардов» на Украину
27.01.2023
Переехали красные линии. Что последует за передачей танков Украине
20.01.2023
"Леопарды" и "Челленджеры" против Т-90М: чего ожидать от западных танков на Украине
20.01.2023
"Они перешли черту". В НАТО решились поставить то, что очень просил Киев
12.10.2016
10 типов смертоносного оружия, которые Россия и Америка применят в случае войны (The National Interest, США)
25.12.2007
Танковый мираж Т-95
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.08 09:08
Польские САУ, переданные боевикам ВСУ чинят сами поляки
  • 09.08 09:00
  • 54073
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.08 00:51
  • 11
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 08.08 20:06
  • 1
"В зоне поражения может оказаться и Московский регион": насколько опасны французские ракеты SCALP
  • 08.08 13:07
  • 3
Украина получила новые крылатые ракеты SCALP: что это за оружие?
  • 07.08 20:55
  • 5
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США
  • 07.08 12:41
  • 1
Американский корабль Cygnus с 3,7 тонны грузов состыковался с МКС
  • 07.08 12:25
  • 1
Полетом американской «Валькирии» поуправлял ИИ
  • 07.08 12:08
  • 2605
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.08 12:05
  • 1
Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей
  • 07.08 11:55
  • 2
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 07.08 10:51
  • 1
Антонов опроверг утверждения СМИ о попытках РФ затягивать СВО до выборов в США
  • 07.08 10:45
  • 1
Командующий группировкой "Центр" показал Шойгу захваченную шведскую БМП
  • 07.08 09:16
  • 1
Украина получила зенитные ракетные комплексы на основе ракет ASRAAM
  • 07.08 08:42
  • 2
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео