Войти
Lenta.ru

Украина начала фронтовые испытания нового беспилотника

335
0
0
БПЛА украинского производства SpyGun
БПЛА украинского производства SpyGun.
Источник изображения: telegram.org

На Украине начали фронтовые испытания нового разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинского производства SpyGun, сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны республики в Telegram.



«Беспилотник SpyGun предназначен для глубинной разведки, но при необходимости его можно использовать и для корректировки огня», — говорится в сообщении.

Заявляется, что БПЛА оснащен современной системой радиоуправления, хорошо защищенной от помех средств радиоэлектронной борьбы, и может работать на дальности 50 километров при максимальной скорости 90 километров в час.

Ранее Министерство обороны России показало кадры уничтожения на южнодонецком фронте замаскированной бронетехники Вооруженных сил Украины беспилотником «Ланцет».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
21.10.2022
Российские десантники уничтожили украинскую технику при помощи дронов
19.04.2022
Бойцы ДНР показали трофейный миномет иностранного производства
18.04.2022
Российские военные уничтожили более тысячи иностранных наемников
18.04.2022
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник Ту-143 "Рейс"
04.03.2020
Украинский аист с эстонским мулом среди китайских драконов
23.08.2017
Полет за предел возможностей
11.08.2014
Нужен ли России Договор о РСМД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.08 09:08
Польские САУ, переданные боевикам ВСУ чинят сами поляки
  • 09.08 09:00
  • 54073
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.08 00:51
  • 11
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 08.08 20:06
  • 1
"В зоне поражения может оказаться и Московский регион": насколько опасны французские ракеты SCALP
  • 08.08 13:07
  • 3
Украина получила новые крылатые ракеты SCALP: что это за оружие?
  • 07.08 20:55
  • 5
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США
  • 07.08 12:41
  • 1
Американский корабль Cygnus с 3,7 тонны грузов состыковался с МКС
  • 07.08 12:25
  • 1
Полетом американской «Валькирии» поуправлял ИИ
  • 07.08 12:08
  • 2605
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.08 12:05
  • 1
Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей
  • 07.08 11:55
  • 2
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 07.08 10:51
  • 1
Антонов опроверг утверждения СМИ о попытках РФ затягивать СВО до выборов в США
  • 07.08 10:45
  • 1
Командующий группировкой "Центр" показал Шойгу захваченную шведскую БМП
  • 07.08 09:16
  • 1
Украина получила зенитные ракетные комплексы на основе ракет ASRAAM
  • 07.08 08:42
  • 2
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео