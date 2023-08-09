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Интерфакс-АВН

Польша направит дополнительно 1 тыс. солдат на границу с Белоруссией

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Военнослужащие ВС Польши
Военнослужащие ВС Польши.
Источник изображения: www.belvpo.com

Минск. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак распорядился направить дополнительную тысячу солдат на патрулирование польско-белорусской границы, сообщил во вторник польский портал Wnp.pl со ссылкой на информацию польского оборонного ведомства.

"В связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и просьбой командующего пограничной службы усилить участие в охране границы, министр национальной обороны приказал выполнить просьбу и направить дополнительно солдат, назначенных для патрулирования польско-белорусской границы и участия в операции "Безопасное Подлясье", - говорится в сообщении Минобороны Польши, которое цитирует портал.

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Страны
Белоруссия
Польша
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