Войти
ТАСС

На форуме "Армия -2023" представят макет базового модуля Российской орбитальной станции

275
0
0
Макет Российской орбитальной станции
Макет Российской орбитальной станции.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

На специальной проекционной голографической экспозиции также представят порядок сборки станции, типы оборудования и особенности взаимодействия с космическими аппаратами, сообщили в ракетно-космической корпорации "Энергия"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" представит макет базового модуля перспективной Российской орбитальной станции (РОС) на объединенной экспозиции предприятий Роскосмоса на форуме "Армия". Об этом говорится в сообщении госкорпорации, распространенном во вторник.

"РКК "Энергия" покажет макет базового модуля Российской орбитальной станции на форуме "Армия-2023". На стенде можно будет увидеть как макет станции после второго этапа развертывания, так и макет базового модуля, который станет основным органом управления", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Как уточнили в госкорпорации, также на специальной проекционной голографической экспозиции будет представлен порядок сборки станции, типы оборудования и особенности взаимодействия с космическими аппаратами.

Весной РКК "Энергия" разместила тендер на поставку модели базового модуля РОС в масштабе 1:5. Тогда в корпорации сообщили ТАСС о планах продемонстрировать на выставках этого года макет базового модуля РОС с его внутренним устройством.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдет с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участие военных делегаций в форуме подтвердили свыше 60 государств. В рамках научно-деловой программы форума пройдет более 300 мероприятий по вопросам развития вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий. С 15 по 17 августа форум будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. ТАСС - стратегический медиапартнер форума. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Похожие новости
27.01.2022
В России озвучили сроки готовности разгонного блока «Фрегат-СБУ»
18.11.2021
Комиссия допустила экипаж с японскими туристами к подготовке на Байконуре к полету на МКС
30.09.2020
Опорный банк военпрома
22.04.2019
Роскосмос создал музыку пульсаров на основе данных "Спектра-Р"
05.08.2014
Виталий Лопота уволен с поста президента РКК «Энергия»
20.02.2012
Прогноз из космоса
16.11.2009
«Ангара» – наше будущее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.08 09:00
  • 54073
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.08 00:51
  • 11
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 08.08 20:06
  • 1
"В зоне поражения может оказаться и Московский регион": насколько опасны французские ракеты SCALP
  • 08.08 13:07
  • 3
Украина получила новые крылатые ракеты SCALP: что это за оружие?
  • 07.08 20:55
  • 5
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США
  • 07.08 12:41
  • 1
Американский корабль Cygnus с 3,7 тонны грузов состыковался с МКС
  • 07.08 12:25
  • 1
Полетом американской «Валькирии» поуправлял ИИ
  • 07.08 12:08
  • 2605
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.08 12:05
  • 1
Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей
  • 07.08 11:55
  • 2
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 07.08 10:51
  • 1
Антонов опроверг утверждения СМИ о попытках РФ затягивать СВО до выборов в США
  • 07.08 10:45
  • 1
Командующий группировкой "Центр" показал Шойгу захваченную шведскую БМП
  • 07.08 09:16
  • 1
Украина получила зенитные ракетные комплексы на основе ракет ASRAAM
  • 07.08 08:42
  • 2
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 07.08 07:42
  • 5
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой