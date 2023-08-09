На форуме "Армия -2023" представят макет базового модуля Российской орбитальной станции

На специальной проекционной голографической экспозиции также представят порядок сборки станции, типы оборудования и особенности взаимодействия с космическими аппаратами, сообщили в ракетно-космической корпорации "Энергия"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" представит макет базового модуля перспективной Российской орбитальной станции (РОС) на объединенной экспозиции предприятий Роскосмоса на форуме "Армия". Об этом говорится в сообщении госкорпорации, распространенном во вторник.

"РКК "Энергия" покажет макет базового модуля Российской орбитальной станции на форуме "Армия-2023". На стенде можно будет увидеть как макет станции после второго этапа развертывания, так и макет базового модуля, который станет основным органом управления", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Как уточнили в госкорпорации, также на специальной проекционной голографической экспозиции будет представлен порядок сборки станции, типы оборудования и особенности взаимодействия с космическими аппаратами.

Весной РКК "Энергия" разместила тендер на поставку модели базового модуля РОС в масштабе 1:5. Тогда в корпорации сообщили ТАСС о планах продемонстрировать на выставках этого года макет базового модуля РОС с его внутренним устройством.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдет с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участие военных делегаций в форуме подтвердили свыше 60 государств. В рамках научно-деловой программы форума пройдет более 300 мероприятий по вопросам развития вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий. С 15 по 17 августа форум будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. ТАСС - стратегический медиапартнер форума.