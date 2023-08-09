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Военное обозрение

Минобороны Великобритании: Российские ВКС «малоэффективны» в наступательной войне на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Очередное популистское заявление сделало Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на доводы известной своим практически прямым цитированием киевской пропаганды английской разведки. Оказывается, российская боевая авиация «совсем неэффективна» в наступательной войне на Украине.

В британском Минобороны подсчитали, что ВКС РФ в период весенней кампании совершали более ста вылетов за сутки, но при этом не пересекали линию фронта «из-за угроз со стороны Украинских ПВО». При этом в британском военном ведомстве признают, что российская авиация массово использует барражирующие авиабомбы, которые позволяют наносить удары по целям противника с дальнего расстояния, тем самым не подвергаясь риску быть перехваченными зенитными комплексами ВСУ. Правда, утверждают в Минобороны Соединенного Королевства, данные боеприпасы «еще не доказали свою точность окончательно».

Наибольшую эффективность в ходе отражения летнего контрнаступления украинской армии показала российская армейская авиация, вынужденно признают британцы. Именно удары вертолетов с воздуха нанесли значительные потери в бронетехнике ВСУ в первые дни наступления.

Правда, утверждает британская разведка, в последнее время российские боевые самолеты и вертолеты сократили количество вылетов. В настоящее время в день совершается по несколько десятков вылетов, хотя еще в марте их было до 300 ежедневно.

Снижение боевых вылетов, вероятно, связано с сохраняющейся серьезной угрозой со стороны украинской ПВО, ограничением количества часов налета, доступных российским самолетам, и ухудшением погоды

— утверждается в отчете Минобороны Великобритании.

Британцы утверждают, что ВКС РФ уже потеряли более шестидесяти самолетов, в том числе тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 и штурмовик Су-25. Как такое произошло, если российские самолеты преднамеренно не залетают в зону поражения украинских ПВО, лондонские пропагандисты не объясняют. При этом Минобороны Соединенного Королевства констатирует, что российская боевая авиация может нарастить количество вылетов и нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Украины в зимнее время.

Между тем, вроде как начавшееся обучение украинских пилотов управлению столь желаемыми Киевом истребителями F-16 застопорилось из-за банальных обстоятельств. Оказалось, что украинские летчики не владеют английским языком. В результате, как пишет американское издание Politico, пока удалось набрать только группу из восьми пилотов, более-менее свободно владеющих английским. Еще двадцать человек с базовыми навыками направлены на срочные курсы языкового обучения в Соединенном Королевстве.

В общей сложности было определено 32 украинских пилота, что достаточно для двух эскадрилий, которые потенциально могут принять участие в программе обучения, но знание английского языка остается камнем преткновения, сообщает издание со ссылкой на свои источники.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Су-24
Су-25
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