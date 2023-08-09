ВВС Греции получили 10-ый истребитель, модернизированный к версии F-16V "Вайпер"

ЦАМТО, 8 августа. Командование ВВС Греции 2 августа приняло 10-й модернизированный истребитель F-16V "Вайпер".

Об этом сообщил греческий ресурс Ekathimerini.com со ссылкой на информацию компаний Lockheed Martin и Hellenic Aerospace Industry.

Согласно заявлению, работы по модернизации самолета выполнила греческая компания Hellenic Aerospace Industry (EAV) под руководством специалистов Lockheed Martin. Всего к 2027 году греческие ВВС должны получить до 84 самолетов, модернизированных к конфигурации F-16V "Вайпер".

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2018 года правительство Греции официально одобрило соглашение с США о проведении модернизации до 85 из 154 имеющихся истребителей F-16 ВВС страны, общая стоимость которого оценивается в 1,2 млрд. евро (1,45 млрд. долл.).

Предварительно, в октябре 2017 года Госдепартамент США одобрил поставку Греции в рамках программы "Иностранные военные продажи" оборудования и услуг по модернизации состоящих на вооружении истребителей F-16 к версии F-16V, включая закупку 125 БРЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием (AESA) APG-83, 123 бортовых компьютеров, другого оборудования и услуг общей стоимостью до 2,404 млрд. долл.

В декабре 2018 года командование ВВС США заключило с Lockheed Martin первый контракт на проведение в рамках программы "Иностранные военные продажи" модернизации к стандарту F-16V 84 истребителей F-16C/D "Файтинг Фалкон" ВВС Греции. Стоимость соглашения составила 996,775 млн. долл. Работы должны быть завершены до 30 июня 2027 года.

В США прошли модернизацию первые два самолета. Эти истребители были доставлены в Грецию в сентябре 2022 года. Остальные самолеты будут модернизированы компанией Hellenic Aerospace Industry (HAI) на предприятии в Танагре.

Начиная с 1989 года, командование ВВС Греции приобрело 170 самолетов F-16 различных версий. Программа модернизации позволит расширить боевые возможности и продлить до 2048 года срок эксплуатации 54 F-16C/D Блок.52+, закупленных в рамках программы Peace Xenia III, и 30 F-16C/D Блок.52+ Advanced, приобретенных по программе Peace Xenia IV.

Хотя более старые версии F-16, F-16C/D Блок.30 и Блок.50, не включены в программу, ожидается, что они получат оборудование, снятое с модернизированных платформ. Программа модернизации также позволит снять с вооружения устаревшие F-4E "Фантом-2". При этом сокращение общей численности флота компенсируется поставками французских "Рафаль" и американских F-35A.