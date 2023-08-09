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Известия.ru

Военный эксперт рассказал о преимуществах российских танков перед западными

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Военный эксперт Литовкин: в американские танки легче попасть, чем в российские

Танки, находящиеся на вооружении России, имеют ряд преимуществ перед западными машинами, в том числе над американскими Abrams. Об этом 8 августа «Известиям» заявил военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

«У Abrams нет автомата заряжания. У нас три человека экипажа, у них четыре человека экипажа. Если у нас автоматическое заряжание орудия, у них человек вытаскивает снаряд, загоняет его в казенник, поэтому темп стрельбы ниже, чем у нашего танка. Во-вторых, калибр у них меньше, чем у нашего танка. У нашего танка 125 мм, у них 120. В-третьих, у нас есть противотанковый управляемый реактивный снаряд, который мы выстреливаем из ствола с лазерным наведением на цель. У них этого нет», — сказал он.

Также американские танки выше российских почти на метр, а чем крупнее цель, тем легче в нее попасть, подчеркнул Литовкин.

«Кроме того, у них танк весит 65 т. Это почти на 40 т тяжелее нашего танка, то есть несмотря на то, что у них двигатель мощнее нашего танка, он менее маневренный, особенно на пересеченной местности, в поле. В него легче попасть», — заключил полковник в отставке.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на помощника министра обороны США по закупкам, логистике и технологиям Дугласа Буша сообщил, что первая партия американских танков Abrams официально одобрена для отправки на Украину, техника должна прибыть к началу осени.

В конце июля в Пентагоне сообщили, что американская компания General Dynamics получила контракт министерства обороны США в объеме $33,8 млн из бюджета армии и средств помощи Украине на техническую поддержку танков Abrams. В Пентагоне уточнили, что средства выделяются из бюджета американской армии 2023 финансового года, а также средств военной помощи Украине.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Компании
General Dynamics
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