Источник изображения: topwar.ru

Отказ ВСУ от западных, в частности, от американских, тактических приемов идет на пользу российским военным, действующим в зоне СВО. На руку россиянам играет и невысокая эффективность применения украинскими подразделениями техники, поставляемой странами Запада.

К таким выводам пришли журналисты индийского новостного канала WION, создавшие сюжет на тему российско-украинского конфликта.

Они считают, что при попытках контрнаступления подразделения ВСУ не стали применять американскую тактику, приемам которой их до этого обучали западные инструкторы.

Источник изображения: topwar.ru

Хотя Киев рассчитывал на быстрый успех своих контрнаступательных действий, прорыва российских позиции не произошло, а продвижение ВСУ практически отсутствует. Украинское контрнаступление натолкнулось на хорошо организованную и крепкую оборону ВС России. К тому же «долгожданная» западная бронетехника н6е дала ожидаемого от нее эффекта. Она оказалась неспособной преодолевать плотные минные поля россиян – отмечает СМИ Индии.

Источник изображения: topwar.ru

Боевики ВСУ, утверждают индийские журналисты, отказались от сложных и хитроумных маневров, которым их обучили западные наставники, и вернулись к более привычной и примитивной тактике.

И хотя контрнаступление ВСУ все еще продолжается, на ряде участков фронта ВС России сами переходят от обороны к наступательным действиям. В частности, отмечено существенное продвижение российских войск в Харьковской области, где киевский режим потерял контроль над несколькими населенными пунктами.