Бюро переводов "Перевод и Право" в Москве

Бюро «Перевод и Право» https://perevodpravo.ru/ предлагает профессиональные лингвистические услуги от дипломированных специалистов и носителей иностранных языков. Более 7 лет деятельности на профильном рынке показали, что компания в подобном бизнесе может составить серьезную конкуренцию и увлечь клиентов качеством обслуживания. Высокий профессионализм и отличный сервис не остается без внимания, поэтому компанию всегда рекомендуют знакомым и партнерам.

Бюро переводов работает на профессиональном уровне с 56 языками, а также диалектами. В целом, работой заняты более 900 специалистов в различных филиалах компании. Все специалисты являются дипломированными переводчиками с опытом работы не только в России, а и за рубежом. Работой занимаются как отечественные переводчики, так и непосредственные носители языка, которые владеют даже самыми мелкими лингвистическими нюансами.

Профиль бюро – письменные и устные переводы. Каждая тематика и направление работы обслуживается конкретными людьми со знаниями именно заданного языка. Компания обрабатывает абсолютно все заказы: документы технического характера (включая предельно сложные и сугубо отраслевые), юридические документы (договоры, иски, НПА и подзаконные акты), тексты в сфере экономики и банковского дела, медицинские документы (диагнозы, инструкции, заключения), тексты гуманитарного характера, включая предоставление услуг по мастерскому художественному переводу.

Опыт и профессионализм сотрудников бюро позволяет уверенно гарантировать высокое качество услуг. Это подтверждается не только дипломами и сертификатами по стандартам ISO, а и выраженными благодарностями клиентов. Среди постоянных заказчиков и уже даже друзей бюро, такие известные организации, как РЖД, Роскосмос, Почта Франции, Минэкономразвития, всемирно известная Алибаба Групп и многие другие.

Важные достоинства компании

Среди ключевых достоинств можно выделить следующие:

отличная оперативность перевода – до 800 страниц в день;

заняты исключительно высококлассные специалисты;

56 языков и любая тематика;

три уровня контроля качества работы;

разумные цены и скидки для постоянных клиентов.

При необходимости можно будет заказать оперативное нотариальное заверение перевода https://perevodpravo.ru/. Менеджеры компании сделают это сразу же после окончания работы переводчика. Бюро имеет разветвленную сеть филиалов во многих странах, поэтому заказать перевод практически в любом месте не составляет проблемы. Для более детальной консультации и уточнения важных деталей закажите обратный звонок на сайте бюро. Менеджеры предоставят развернутую консультацию.