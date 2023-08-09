Словения активно заменяет переданную Украине бронетехнику образцами немецкого производства

Полученные вооруженными силами Словении американские легкие бронированные машины Oshkosh JLTV в исполнении М1278А1 c дистанционно управляемыми боевыми модулями Kongsberg M153 CROWS II с 12,7-мм пулеметами М2, июнь 2021 года.

ЦАМТО, 8 августа. Согласно информации, опубликованной 19 сентября 2022 года словенским новостным агентством Slovenian Press Agency, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Словении Роберт Голоб достигли договоренности о передаче Украине 28 ОБТ М-55С из состава ВС Словении.

В качестве компенсации ВС Словении получат военную технику из состава ВС ФРГ. Германия должна поставить 40 военных грузовиков, включая 35 оснащенных тяжелыми крюковыми погрузчиками, и пять автоцистерн для воды. В апреле 2022 года Словения уже одобрила поставку Украине 35 гусеничных БМП М-80А в обмен на гусеничные БМП "Мардер" и бронемашины "Фукс" с колесной формулой 6x6.

ВС Словении приступили к реализации программы модернизации устаревших ОБТ Т-55 к новому стандарту М-55С в середине 1990-х годов. Первый танк М-55 был собран в 1997 году, а поставки последних состоялись в 1999 году.

Компоновка М-55С аналогична Т-55 советского производства, но имеет ряд улучшений с точки зрения бронирования, ходовых качеств и огневой мощи. 100-мм пушка танка Т-55 была заменена 105-мм нарезной танковой пушкой серии L7/M68, которая может вести стрельбу боеприпасами различных типов, включая бронебойные кумулятивные трассирующие (HEAT-T), бронебойные подкалиберные оперенные с отделяющимся поддоном (APFSDS-T) и бронебойно-фугасные со сминаемой головной частью (HESH-T).

Что касается защиты, корпус и башня М-55С оснащены динамической защитой, установленной на лобовой проекции башни, лобовой плите и бортах корпуса. Верхняя часть подвески защищена резиновой юбкой. На ОБТ установлена новая компьютеризированная система управления огнем, позволяющая вести стрельбу по неподвижным и движущимся целям с места или в движении. Наводчик получил словенский стабилизированный по двум осям прицел Fontana SGS-55 с лазерным дальномером, передающим данные в систему управления огнем. Рабочее место командира оснащено командирским прицелом COMTOS-55, позволяющим руководить действиями наводчика, сопровождать цели, определять дальность до них, осуществлять выбор цели, вести огонь из основного орудия / спаренного пулемета.

ОБТ М-55С оснащен новым дизельным двигателем мощностью 600 л.с., который заменил дизельный двигатель V-12 мощностью 580 л.с., новой подвеской. Ходовая часть включает по пять опорных катков на борт с ведущим колесом заднего расположения, натяжным колесом спереди. Новая гусеница шириной 580 мм оснащена сменными резиновыми накладками.

Позднее стало известно о поставке Словенией ВСУ еще одного типа бронетехники. Согласно информации, опубликованной 26 апреля 2023 года словенским новостным ресурсом 24UR.com, правительство Словении в конфиденциальном порядке передало Украине 20 бронетранспортеров "Валук" (Valuk 6x6).

БТР "Валук", состоящий на вооружении ВС Словении, представляет собой версию бронетранспортера "Пандур" (Pandur) с колесной формулой 6х6 и производится словенской компанией Sistemska Tehnika Armas по лицензионному соглашению с австрийской компанией Steyr Daimler Puch Spezialfahrzeug (сейчас входит в состав General Dynamics Land Systems - Europe). До передачи ВСУ в наличии ВС Словении имелось в общей сложности 85 ББМ "Валук" 6x6 в различных модификациях.

Как сообщает портал 24UR.com, официального подтверждения со стороны словенского правительства относительно отправки БТР на Украину не имеется. Однако 24UR.com утверждает, что поставка была завершена в конце апреля 2023 года в условиях полной секретности.

Операция длилась несколько месяцев. ББМ прошли техническое обслуживание и затем были переброшены военно-транспортным самолетом C-17A "Глоубмастер-3" в транспортно-логистический центр либо в Словакии, либо в Польше. Издание также отмечает, что операция откладывалась, так как самолет был задействован в эвакуации граждан ЕС из Судана. В конечном итоге последние машины были переданы Киеву в конце апреля 2023 года.

ББМ "Валук" разработана в четырех вариантах: бронетранспортер, санитарная машина, самоходный миномет и разведывательная машина. Экипаж БТР состоит из трех человек, включая водителя, командира и стрелка. В кормовой части могут разместиться до шести пехотинцев.

Как напоминает Armyrecognition.com, c начала боевых действий Словения передала Украине 28 ОБТ М-55С, 35 гусеничных БМП М80А, 16 ед. 105-мм гаубиц М-101, 20 легких тактических бронеавтомобилей HUMVEE, другое вооружение и военную технику. В середине апреля 2023 года Словения объявила о совместных закупках боеприпасов в рамках НАТО для Вооруженных сил Украины.

Военные расходы Словении

Словения намерена увеличить расходы на оборону

Комитет по обороне парламента Словении 15 октября 2021 года обсудил увеличение расходов на оборону в течение следующих двух лет.

В ходе обсуждения развернулась острая дискуссия между представителями партий, сформировавших коалиционное правительство, и оппозицией, которая сомневается в наличии возможностей по увеличению финансирования обороны.

Как стало известно, общий объем капитальных расходов Министерства обороны Словении в следующие два года составит 432 млн. евро.

Расходы на оборону в 2022 году запланированы в размере 792 млн. евро, что на 105 млн. евро больше по сравнению с 2021 годом. Они составят 5,7% расходной статьи госбюджета. В 2023 году финансирование обороны будет увеличено еще на 103 млн. евро – до 896 млн. евро (6,7% государственных расходов). Планируется, что оборонные расходы в 2023 году составят 1,41% ВВП, что приблизит Словению к поставленной НАТО цели (2% от ВВП).

Расходы на Сухопутные войска в бюджете 2022 года предусмотрены в размере 173 млн. евро, а в 2023 году – 259 млн. евро. В числе приоритетных программ названы создание среднего пехотного батальона, улучшение возможностей переброски подразделений по воздуху, модернизацию базы "Эдвард Мунк" в Любляне, модернизация вертолетов и полигонов.

Военное ведомство Словении планирует увеличить оборонный бюджет в 2024 ф.г. до 1,44% ВВП

Министр обороны Словении Марьян Шарец выразил уверенность в том, что Национальное собрание страны утвердит увеличение оборонного бюджета в 2024 ф.г. до 1,44% ВВП.

Как говорится в пресс-релизе словенского оборонного ведомства от 13 октября 2022 года, в проектах бюджетов на 2023 и 2024 ф.г. сохранен рост расходов Минобороны на обе подсистемы функций ВС: оборону и деятельность по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Согласно предложению, расходы на оборону в 2023 году увеличатся до 976,6 млн. евро, что означает увеличение до 1,36% ВВП. В 2024 ф.г. оборонные расходы запланированы на уровне 1,064 млрд. евро, что составляет 1,44% от ВВП.

М.Шарец рассчитывает, что Национальное собрание поддержит проект бюджета, тем самым подтвердив, что "Словения является серьезным и заслуживающим доверия партнером в международном сообществе".

Словения планирует увеличить расходы на оборону до 2% ВВП к 2030 году

Словения планирует увеличить ежегодные расходы на оборону до 2% ВВП к 2030 ф.г., заявил 21 марта 2022 года министр обороны страны Матей Тонин.

Как сообщает издание SeeNews со ссылкой на министра, в среднесрочной перспективе, до 2025 года, правительство планирует увеличить расходы на оборону до 1,5% ВВП страны.

Издание напоминает, что первоначальный план Словении заключался в том, чтобы достичь цели в 2% ВВП к 2035 году. Тем не менее, в кулуарах встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе 16 марта 2022 года М.Тонин заявил о переносе сроков на 2030 год.

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