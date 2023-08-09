Спущен на воду четвертый корвет класса MILGEM для ВМС Пакистана

ЦАМТО, 8 августа. На верфи Karachi Shipyard and Engineering Works (KSEW) в Карачи 2 августа состоялась церемония спуска на воду корвета (283) "Тарик" (Tariq) проекта MILGEM, предназначенного для пакистанского флота.

Как сообщило командование ВМС Пакистана, на мероприятии присутствовал премьер-министр страны Шехбаз Шариф.

В июле 2018 года командование ВМС Пакистана заключило контракт на поставку четырех разработанных в рамках программы MILGEM корветов класса "Ада" с консорциумом турецких компаний, возглавляемым ASFAT AS (Military Plants and Shipyard Management Joint Stock Company). Точная стоимость заказа не раскрывалась, но по данным СМИ, она составила 1,5 млрд. долл. По условиям контракта, два корабля будут построены в Стамбуле, еще два – на предприятии KSEW в Карачи. Соглашение предусматривало передачу Пакистану соответствующих технологий и прав интеллектуальной собственности на проект корабля, а также подготовку инженерного состава.

Резка первой стали для строительства головного корвета, (280) "Бабур", началась на предприятии Istanbul Naval Shipyard в Стамбуле в сентябре 2019 года. Он был спущен на воду в августе 2021 года. Как ожидается, в боевой состав ВМС Пакистана корабль войдет в августе 2023 года. Закладка киля второго корвета, (281) "Бадр", состоялась на предприятии KSEW в Пакистане 25 октября 2020 года, спуск на воду прошел 20 мая 2022 года. Согласно планам, он будет поставлен ВМС Пакистана в начале 2024 года.

Третий корвет, (282) "Хайбар", был спущен на воду 25 ноября 2022 года на предприятии Istanbul Naval Shipyard в Стамбуле. Его поставка запланирована на август 2024 года.

Резка стали для строительства четвертого корабля началась 15 июня 2021 года, киль был заложен в ноябре 2021 года. Как планируется, постройка всех кораблей будет завершена в феврале 2025 года.

По информации ASFAT AS, максимальная длина корвета для ВМС Пакистана составляет 108,2 м, максимальная ширина – 14,8 м, водоизмещение – 2985 т, экипаж – 93 человека. Корабль будет оснащен комбинированной главной энергетической установкой CODAG (Combined Diesel and Gas Turbine) с газотурбинным двигателем LM2500 и двумя дизельными двигателями и сможет развивать скорость более 26 узлов, дальность хода составит 3500 морских миль на скорости 15 узлов.