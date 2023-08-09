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ЦАМТО

США одобрили отправку Украине первой партии танков M1A1 Abrams

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 8 августа. Вашингтон согласовал отправку Киеву первой партии танков Abrams. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил телеканал CNN со ссылкой на начальника отдела закупок армии США Дага Буша.

"Теперь их доставят в Европу, а потом на Украину вместе с остальным имуществом: боеприпасы, запасные части, оборудование для заправки и ремонта", – приводит CNN слова чиновника.

В конце июля издание Politico сообщило, что в первую партию танков, которые США передадут Украине, войдет не более 8 боевых машин. Всего Вашингтон намерен поставить Киеву 31 ОБТ Abrams старой модели M1A1.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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