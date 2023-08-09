Американцы: США используют Украину как щит против России

Танк Т-80 ведёт огонь во время тренировки на одном из тыловых полигонов в зоне СВО.

Кризис на Украине для США — это военный конфликт по выбору, поскольку никто не нападает на членов НАТО, замечают авторы статьи в Newsweek. Читатели добавляют: Америка спровоцировала этот конфликт и использует Украину как щит против России.

Майкл Гфоллер, Дэвид Ранделл

В своем эссе "О свободе" Джон Стюарт Милль объясняет, как важно непредвзято выслушивать противоположное мнение. Автор подчеркивает, что, несмотря на наши собственные глубокие убеждения, мы можем ошибаться. Скорее всего, мы частично правы, а частично ошибаемся. Однако, постепенно внося корректировки, можно продвинуться к лучшему пониманию предмета. И в конце Милль обращает особое внимание читателей на то, что даже если мы полностью правы, наше мнение превратится в устаревшую догму, если мы не будем вынуждены его отстаивать.

Итак, мы приветствуем комментарии тех, кто не согласен с нами по поводу ситуации на Украине. Наши выводы могут быть неверными или правильными лишь частично, и даже если они полностью верны, мы должны быть готовы защищать их. Однако, как заметил бывший сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Дэниел Патрик Мойнихан: "Вы имеете право на свое мнение. Но вы не имеете права на свои собственные факты".

Вот они:

1. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля 2022 года.

2. Украина не является членом НАТО, и США не имеют юридических обязательств по ее защите.

3. Нынешние границы Украины были установлены в 1954 году, когда московское правительство передало Крым из состава Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в состав Украинской Советской Социалистической Республики.

4. Нынешнее украинское правительство приняло законы, ограничивающие использование русского языка даже в таких регионах, как Крым, где большинство населения — русскоговорящие.

5. С 1999 года к НАТО присоединились 15 новых членов, и оно продвинулось более чем на 1,5 тысяч километров на восток, а также разместило на границе с Россией ракеты с ядерными боеголовками.

6. У России крупнее экономика и значительно больше населения, чем у Украины.

7. Санкции не смогли подорвать российскую экономику, в то время как Украина все больше зависит от западной финансовой помощи.

8. Россия обладает крупной отечественной оборонной промышленностью, а Украина в значительной степени полагается на поставки западной военной техники.

9. Несмотря на то, что США серьезно озабочены вопросами глобальной безопасности, они в основном израсходовали собственные резервы вооружений и боеприпасов для поставок на Украину.

10. Россия не сдаст Крым до тех пор, пока не потерпит решающее военное поражение, и нынешнее украинское наступление не достигло заметных успехов.

11. Россия обладает запасами ядерного оружия, по крайней мере, не уступающими по объему американским, и это оружие намного мощнее того, что использовалось во Второй мировой войне.

12. И президент Байден, и бывший президент Дональд Трамп предупреждают, что конфликт на Украине уже повысил риск ядерной войны.

На основании этих наблюдений мы сделали следующие выводы.

1. Введение российских войск не было неспровоцированным.

2. Украина вряд ли сможет вернуть Крым без активного участия вооруженных сил НАТО.

3. Такое вмешательство еще больше увеличит риск ошибочных прогнозов и катастрофической ядерной войны.

4. В отсутствие прямого вмешательства НАТО наиболее вероятными исходами этого конфликта будут либо поражение Украины, либо урегулирование на основе переговоров, учитывающее интересы России в области безопасности.

Как и война в Ираке, для США это военный конфликт "по выбору", поскольку никто не нападает на членов НАТО. Как когда-то нам говорили, что Саддам Хусейн занимается созданием ядерной бомбы, так и сейчас нас предупреждают, что президент России Владимир Путин планирует вторгнуться в Польшу. Ни одно из этих утверждений не имеет под собой никакой реальной основы. Как и в Афганистане, это еще один "вечный конфликт", на которую налогоплательщикам предлагается тратить все большие суммы, "пока это требуется".

Однако сколько это будет длиться и чего мы надеемся достичь, никогда четко не сообщается.

Геополитическая картина в сознании тех, кто поддерживает этот военный конфликт, похоже, не соответствует фактам, и они не учитывают высоких затрат и серьезных рисков, на которые идет западный альянс в обмен на незначительный выигрыш или даже его отсутствие. Более того, они, вероятно, верят в сомнительное утверждение, что американские и украинские интересы идентичны и что Соединенные Штаты не должны влиять на то, как закончится российско-украинский конфликт, который они развязали.

В условиях глубокого раскола в стране Newsweek остается одним из немногих изданий, которые стараются не принимать ничью сторону на страницах рубрики "Мнение". Более того, Newsweek всегда поощряет уважительный и свободный обмен мнениями. Мы также приветствуем комментарии тех, кто не разделяет наших выводов относительно конфликта на Украине, если их анализ учитывает 12 объективных фактов, которые представлены в статье.

Дэвид Ранделл — бывший глава миссии американского посольства в Саудовской Аравии, автор книги "Видение или мираж: Саудовская Аравия на перепутье".

Посол Майкл Гфоллер— бывший советник по политическим вопросам Центрального командования США и член Совета по международным отношениям. В течение 15 лет он занимал дипломатические должности в Советском Союзе, в бывших республиках СССР и в Восточной Европе.

Все мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам.

Комментарии читателей

Иордан Колев

Я болгарин. Я восхищен смелостью авторов! В моей стране расположены две ненужные нам базы США в 12 тысячах километров от материковой части США! Зачем США нужны эти базы в Болгарии? Чтобы запугивать Россию? Тот же вопрос можно задать и об Украине! Предлагая Украине членство в НАТО, США сокращают время реакции русских на любую угрозу до срока не превышающего семи минут. Ну-ка, ребята! Неужели вы думаете, что ядерного Армагеддона можно избежать за семь минут? Многие мировые политики еще 30 лет назад предупреждали, что Украину трогать нельзя.

Для тех, кто не в курсе:

Болгария была освобождена в 1878 году Российской Империей после 500 (пятисот) лет турецкого ига. Пока Эдисон электрифицировал Штаты, болгар продолжали насиловать и убивать...

99% ответил Иордану Колеву

Болгарские граждане должны пообщаться со своими руководителями и посмотреть договор о безопасности между двумя странами. Тогда, возможно, эти соглашения можно будет изменить или вычеркнуть. А пока наслаждайтесь безопасностью, которую вам обеспечивают ваши союзники.

Иордан Колев ответил 99%

К сожалению, мой народ ничего не может сделать. После последних выборов три месяца назад посол США вызвал на красную дорожку лидеров четырех из пяти парламентских фракций и приказал создать ГРАНД-коалицию! И если вы спросите меня, откуда я об этом знаю — это просочилось в СМИ... Но на это почти никто не обратил внимания. Главный медиамагнат является заместителем лидера одной из вышеупомянутых парламентских групп.

Ваш другой левый

Конфликт на Украине — это проплаченное военное противостояние, которое Америка планировала более десяти лет назад. Как бы отреагировали США, если бы Россия разместила на нашей границе постоянную армию? Думаю, вы догадываетесь: военными действиями. Америка спровоцировала этот конфликт и использует Украину как щит против России. В то время как американские либералы радостно заявляют: "Это не наш военный конфликт!", с обеих сторон погибло бесчисленное количество солдат и мирных жителей.

Рассматривать этот конфликт как битву за Украину как таковую, а не как прокси-войну великих держав, — самая большая ошибка авторов.

Даррелл МакЛеннан

Блестящие факты и мнения. Жаль, что большинство на Западе просто следуют утвержденной версии, которую продвигают наши правительства.

Вирд

Какова же альтернатива? Может быть, прекратить помогать Украине и позволить России занять их земли?

Кроме того, США не провоцировали этот конфликт, это сделала, скорее всего, Ангела Меркель, и это результат ее слабой политики.

Крисфорд1 ответил Вирд

Нет, авторы гораздо более образованны и опытны в этом вопросе, чем Вы.

И, пожалуйста, не надо нам рассказывать, что "мы не можем прекратить поддерживать нашего лучшего друга на веки вечные, благородных украинцев! иначе плохие парни победят, и следовательно, вы на стороне плохих парней, если выступаете против вечной помощи оружием и деньгами этой коррумпированной стране". Такую же чушь нам вдалбливали по поводу Вьетнама, Ирака и Афганистана. Добавьте сюда людей, которые говорят, что бесплатная помощь Израилю — это наш вечный почетный моральный долг и обязанность искупить вину за Холокост. Выступая против помощи Израилю, вы не только встаете в ряд со Сталиным и Путиным, но и объявляетесь антисемитом!