БМП "Манул" может получить боевой модуль "Эпоха" с 57-мм пушкой

Новейшая БМП "Манул" может получить боевой модуль "Эпоха" с 57-мм автоматической пушкой

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Новый боевой модуль "Эпоха" с 57-мм автоматической пушкой могут установить на боевую машину пехоты (БМП) "Манул", сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех.

"Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы Ростеха) продолжает опытно-конструкторские работы по созданию гусеничной платформы БМП "Манул". Создаваемая машина имеет защищенность от малокалиберных снарядов и осколков полевой артиллерии, обеспечивает подвижность в любых дорожных условиях, в том числе преодоление водных преград без подготовки. В настоящее время прорабатывается вопрос установки нового боевого модуля "Эпоха", - сообщили в пресс-службе.

В холдинге отметили, что применение нового модуля придаст "Манулу" способность гарантированно поражать артиллерийским огнем аналогичную технику вероятного противника с большой дистанции.

"Использование современных боеприпасов калибра 57 мм обеспечит выполнение более широкого спектра задач. Единая техническая база и унификация узлов с БМП-3 снижает затраты на всех этапах жизненного цикла изделия: разработка, изготовление, обучение персонала, эксплуатация и ремонт", - пояснили в холдинге.

После завершения опытно-конструкторских работ по "Манулу" будут понятны сроки начала серийного производства новой БМП, добавили в пресс-службе.