Редкие в ВСУ бронетранспортеры Valuk из Словении начали ломаться еще в тылу

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Два десятка словенских БТР этой весной попали в 44-ую отдельную механизированную бригаду ВСУ. Они еще не доехали до линии боевого соприкосновения, но уже стали разваливаться. Так, недавно у одного из бронетранспортеров в ходе марша отвалились передние колеса.

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), основой для словенских машин стали австрийские Pandur I, проектировавшиеся еще в 80-е годы и запущенные в серийное производство в середине 90-х.

Бронезащита в лобовой части способна выдерживать с определенных дистанций попадания 12,7-мм пуль крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, бортовые проекции неуязвимы для 7,62-мм боеприпасов.

Экипаж - три человека. Десант - шесть пехотинцев. Собственное вооружение - 12,7-мм пулеметы или 40-мм автоматические гранатометы. Мощность двигателя - 250 л.с. Скорость по шоссе - до 100 км/ч. Запас хода - 700 км. Максимальная масса - 13300 кг.

Также Словения передала Украине боевые машины пехоты М80А и основные боевые танки М-55S, часть этой техники уже уничтожена нашими воинами-антифашистами.