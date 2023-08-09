"Прорыва не будет". В США определили судьбу Украины

Вопреки надеждам Запада, в ближайшем будущем ВСУ не добьются прорыва в контрнаступлении, сообщает CNBC. Им "исключительно трудно" проделать в российской обороне даже трещину, так что долгожданная операция лишь затянет конфликт и рискует завести Украину в безвыходное положение, предостерегают эксперты.

Холли Эллиат

Ключевые моменты:

— Украинские войска наткнулись на мощные оборонительные сооружения России вдоль всей тысячекилометровой линии фронта, и контрнаступление в этом году вряд ли пойдет так, как хочется Киеву.

— Западные страны могут продолжить поддержку Украины и в 2025 году.

— Киеву придется делать выбор, как закончится вооруженный конфликт. Наиболее вероятным вариантом кажется его заморозка.

Боевые действия между Россией и Украиной вступили в новую фазу этим летом, когда Киев начал свое долгожданное контрнаступление, и появились надежды на победу его войск.

Но вместо этого ВСУ уткнулись в тысячекилометровую линию фронта с мощными оборонительными сооружениями, которые порой в глубину тянутся на 30 километров. Они были построены зимой, когда Украина ждала от союзников дополнительное тяжелое вооружение, чтобы в июне перейти к контратаке.

Стало понятно, что операция не принесет быстрых результатов и что успех, измеряемый размерами захваченной у русских территории, отнюдь не гарантирован.

Военные эксперты предупреждают, что вооруженные действия, скорее всего, затянутся, и Украина будет вынуждена воевать еще несколько лет. Это наложит колоссальную нагрузку как на нее, так и на ее зарубежных партнеров, которым придется выделять миллиарды долларов на военную, гуманитарную и финансовую помощь.

"Украина должна показать свою способность добиваться результатов. Но все понимают, что она со своими силами не сумеет вывести с территории всех русских в 2023 году", — сказал бывший командующий объединенными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс (Richard Barrons).

"К концу года обе стороны будут думать, что продолжая воевать, они добьются большего. Россия не может отступить, не может проиграть <...>. А у украинцев еще сохранилась воля к борьбе, и они не желают отказываться от потерянных земель. Они просто хотят больше помощи, чтобы забрать их. Так мы перейдем в 2024 год, а возможно, и в 2025-й".

По словам генерала, до конца года ВСУ могут добиться определенных успехов в ходе контрнаступления. Но этого будет явно недостаточно, чтобы покончить с конфликтом.

"В определенной степени мы должны признать это как доказательство осуществимости концепции, что Украина способна побеждать на поле боя. Но для этого потребуются огромные усилия [ее надо будет и дальше поддерживать], а под последними я подразумеваю 100 миллиардов долларов помощи в год от всех ее сторонников — по крайней мере на период 2024 и 2025 годов".

Конца не видно

Были надежды, что благодаря контрнаступлению ВСУ удастся обернуть ситуацию в свою пользу. Но российские войска окопались на всей линии фронта, идущей с востока на юг Украины, создав мощные защитные рубежи и выстроив глубокоэшелонированную оборону, которая состоит из минных полей, блиндажей, траншей и многослойных противотанковых заграждений.

С момента начала операции ВСУ удалось взять лишь несколько сел. Украинское Министерство обороны заявляет, что войска продвинулись вперед на восток в районе Артемовска и освободили на юге страны 204,7 квадратных километра территории. Но армия сталкивается с огромными проблемами, пытаясь прорвать российскую оборону и пройти вперед на юге, в сторону Бердянска и Мелитополя.

Научный сотрудник аналитического центра Королевский институт оборонных исследований Ник Рейнолдс (Nick Reynolds), специализирующийся на вопросах наземных конфликтов, рассказал, что в тех трудностях, с которыми столкнулись украинские солдаты, нет ничего неожиданного.

"В первые месяцы этого года российские вооруженные силы получили хорошую возможность закрепиться на занятых рубежах. Если посмотреть, какую они создали оборону, станет ясно, что украинцам будет исключительно трудно проделать в ней трещину, особенно в связи с тем, что их ВВС не могут летать над защитными позициями противника", — сказал он.

Одна из главных целей Украины — перерезать "сухопутный мост", ведущий из России через взятые ею под контроль территории на юге в Крым, но там Москва возвела одни их самых мощных оборонительных сооружений.

"Сейчас они [ВСУ] буквально вгрызаются в первую линию защиты. Но это 30 километров минных полей и траншей. А русские проводят контратаки. Оттуда до моря сто километров, а они прошли примерно восемь. Так что успех под большим вопросом", — отметил Бэрронс.

"Российская стратегия состоит в удержании взятых территорий, и Москва упорствует, твердо веря в две вещи. Первая — что у украинцев ослабнет стремление сражаться за 15% потерянных земель, когда они станут нести потери в масштабах, нормальных для наступления. Вторая — что Западу надоест платить по счетам, так как ему нужно тратить деньги на другие задачи".

Как все закончится?

Военные эксперты говорят, что в этом году никаких серьезных прорывов, скорее всего, не будет. Но они отмечают, что Киеву очень важно показать хотя бы какие-то результаты, чтобы Запад продолжал оказывать ему военную помощь и в 2024 году, а может, и дольше.

"С точки зрения Украины, надо добиться хотя бы каких-то успехов, чтобы можно было обратиться к НАТО и США и сказать: "Смотрите, парни, к сожалению, все не так гладко, как мы хотели, но с тем оружием, что вы нам передали, мы сделали достаточно <...>. Так что вы теперь можете инвестировать в другую цель весной 2024 года, чтобы надежда не умерла", — заявил бывший высокопоставленный руководитель Североатлантического яльнса Джейми Ши (Jamie Shea), ныне работающий экспертом по обороне и безопасности в Чатем-Хаусе.

"Думаю, опасность для украинцев заключается в том, что они окажутся в безвыходном положении, взяв очень и очень мало территорий, но лишившись при этом большого количества западного оружия и понеся серьезные потери", — добавил Ши.

Подобное развитие событий придаст смелости критикам текущих вооруженных действий, а общество станет все сильнее возмущаться из-за продолжающегося финансирования Киева. Кроме того, у Запада возникнут проблемы с производством вооружений и с их поставками.

Но пока союзники Украины твердо ее поддерживают, заявляя, что будут оказывать помощь столько, "сколько потребуется". Однако Россия тоже не собирается сдаваться, сказал Бэрронс.

Между тем шансов на начало мирного диалога между Москвой и Киевом нет почти никаких, несмотря на попытки усадить враждующие стороны за стол переговоров.

В выходные дни высокопоставленные руководители из 40 стран, включая Китай и Индию, провели переговоры в Джидде, Саудовская Аравия, чтобы согласовать ключевые принципы, которые могут лечь в основу будущего урегулирования.

Но Россия на этих переговорах не присутствовала. А координатор совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби (John Kirby) заявил накануне встречи, что Белый дом не ждет от этого мероприятия "осязаемых результатов".

В какой-то момент Украине придется выбирать, будет у этого конфликта военное решение или надо искать другой выход, не признавая поражение, отметил Бэрронс. Один из способов — это перемирие, временное соглашение о прекращении боевых действий. Но это не будет полное завершение конфликта.

"Один из выходов — продолжать сражение, потому что Украина получает необходимую для этого помощь. Есть и другой: Киев принимает решение заморозить вооруженные действия. Но до этого нам далеко. Есть и некий средний вариант, который часто появляется в ходе конфликтов. Боевые действия просто заходят в тупик, а потом стороны обмениваются суровыми взглядами в течение жизни целого поколения", — сказал Бэрронс, сославшись на Грецию и Турцию, вступившие в конфликт из-за Кипра, а потом приведя в качестве примера патовую ситуацию Северной и Южной Кореи, которые не желают возобновлять столкновение друг с другом.

Некоторые страны Запада втайне возражают против продолжения помощи Украине, но Вашингтон уже пообещал Киеву помощь в размере 40 миллиардов долларов, и многие понимают, насколько высоки ставки, сказал Бэрронс.

"Они осознают стратегический аспект этого конфликта, видят в нем конфронтацию между Москвой и США с Европой, когда на кону не только территориальная целостность Украины, но и архитектура безопасности Европы, Запада и России", — отметил он.

"Это происходит в момент, когда Китай пристально наблюдает, хватит ли Соединенным Штатам и ЕС решимости отстаивать свои интересы. В таком стратегическом контексте все думают, что это плохо кончится. Иными словами, мы должны и дальше поддерживать Украину ... но за это придется платить".