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Названо условие, при котором конфликт на Украине будет завершен

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Подготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации
Подготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Биятов

США и ЕС напрасно разжигают конфликт на Украине, надеясь на победу Киева над Москвой, пишет Al Khaleej. Такая стратегия приведет лишь к большим потрясениям для мира. Решение кризиса очевидно — Запад должен отказаться от безрассудных амбиций подчинить себе Россию.

Самые насущные вопросы на мировой политической арене связаны с продолжающимся конфликтом на Украине. Когда закончится этот кризис? Будет ли он урегулирован дипломатическим или военным путем? Несмотря на существование множества гипотез, трудно выбрать один наиболее вероятный вариант из-за переплетения интересов противоборствующих сторон и их союзников.

Сценариев развития событий становится все больше и больше. В некотором смысле весь мир вовлечен в конфликт, и каждая страна добивается результатов в свою пользу. Россия полна решимости победить, а Украина и ее западные покровители делают ставку на нанесение Москве стратегического поражения. Соответственно, уравнение выглядит очень сложным и указывает на продолжение ожесточенной битвы. В результате все стороны конфликта и их союзники будут продолжать подливать масла в огонь боевых действий. Пока четкие признаки того, что Россия или Украина полностью истощены, отсутствуют.

Однако любой конфликт заканчивается, и его исход необязательно должен быть продиктован дихотомией "победитель — проигравший". Если рассматривать конфликт на Украине как борьбу между Владимиром Путиным и его западными коллегами во главе с Джо Байденом, то естественным и наиболее логичным завершением этого противостояния является появление такого лидера в США или ЕС, который стремится к заключению мира с президентом России. Москва не допустит расширения НАТО на восток, что противоречит стремлениям альянса. Главная проблема заключается в том, что Запад не хочет прямого столкновения с Россией. Он понимает, на что она способна в военном плане. Тем не менее США и ЕС намерены ослабить Россию, заставить ее принять их условия и подчинить ее своей воле. Подобные амбиции Атлантики безрассудны. Россия не может ей подчиниться, равно как и другие мировые державы, такие как Китай, который наблюдает за продолжающейся конфронтацией из-за собственных интересов и планов относительно своего влияния и будущего положения на международной арене.

Когда на Западе появится человек, который согласится на переговоры с Россией и будет убежден, что изменение международного порядка — историческая неизбежность, тогда конфликт на Украине будет завершен. Тогда Европа сможет вздохнуть с облегчением в связи с преодолением самого тяжелого испытания, с которым она столкнулась впервые со времен Второй мировой войны. Что касается решимости Запада проводить политику разжигания конфликта в надежде, что Киев все же как-то победит Москву, то худшее еще впереди. То, что происходит сегодня, является лишь прелюдией к страшной трагедии, которую весь мир не сможет пережить в свете накопившихся кризисов, инфляции, высоких цен и нехватки ресурсов и продовольствия.

Любой лидер, который положит конец конфликту на Украине, увековечит свое имя в истории. Он будет настоящим человеком мира. Запад способен избрать его из числа своей элиты. Боевые действия идет уже около восемнадцати месяцев, стороны конфликта не могут отступить. Они продолжают добиваться своих целей, однако это грозит привести к еще более масштабной конфронтации, в которую будут прямо вовлечены и другие государства. Тогда сожаление уже ничем не поможет и все окажутся в проигрыше.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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