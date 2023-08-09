В США перечислили признаки усталости Запада от поддержки Зеленского

Сторонники Киева, если еще не устали поддерживать его, то уже очень близки к этому, пишет American Thinker. На это указывает запрет на импорт украинского зерна, намерение Байдена потратить обещанные ВСУ деньги на Тайвань и раздраженные высказывания некоторых чиновников.

Контрнаступление Украины идет вовсе не так, как изначально предполагалось.

Марш ВСУ, который, согласно замыслу, должен был начаться на линии соприкосновения в Запорожской области и завершиться у побережья Азовского моря, тем самым лишив Москву сухопутного коридора, ведущего на Крымский полуостров, привел к совершенно иным результатам. Не дойдя даже до первой полосы обороны российских войск, украинские силы увязли в минных полях, продвигаясь вперед ценой огромного числа жертв среди личного состава и теряя при этом невообразимое количество техники.

Именно военная техника служит основным поводом для многочисленных разговоров между украинским руководством и его иностранными партнерами, которые ведутся с 24 февраля 2022 года. С момента начала российской специальной операции Киев уже получил военную помощь на сумму более 70 миллиардов евро, а это почти половина прошлогоднего ВВП Украины.

Тем не менее, Владимир Зеленский не считает, что предоставленной помощи достаточно для завершения конфликта. И в этом нет ничего удивительного: поскольку 60% всего поставляемого в страну оружия идет прямиком в карманы украинских чиновников или на черные рынки, оснований думать иначе у него попросту нет.

Все перечисленные факты уже давно вызывают беспокойство у зарубежных партнеров Украины. Те страны, которые с самого начала конфликта выражали решительную поддержку Киеву, постепенно меняют свою риторику, подкрепляя ее непростыми для украинского правительства решениями. Например, Польша, являющаяся одним из главных союзников Киева, наряду с несколькими другими странами подписала декларацию о продлении срока действия запрета на импорт зерна с Украины. Несомненно, для Зеленского это оказалось настоящим ударом ниже пояса, поскольку сейчас ему приходится искать способы справиться с последствиями выхода России из зерновой сделки, а его правительству – пути сбыта украинской сельхозпродукции.

Проблема экспорта зерна – это весьма чувствительный вопрос, однако в долгосрочной перспективе она все же решаема (Хорватия и Литва готовы помогать Украине при условии, что они получат соответствующую плату за использование своих портов). Между тем отправка вооружений Киеву – это тема перманентная и больная. В условиях не самого простого контрнаступления украинские вооруженные силы требуют все больше боеприпасов и оружия. И наиболее интригующим является то, что очень скоро может наступить момент, когда у союзников попросту больше не будет ресурсов в том количестве, которое необходимо Украине для противостояния России.

На днях издание Financial Times взорвало информационную бомбу. В одной своей статье оно сообщило, что президент Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой профинансировать поставки оружия Тайваню за счет средств, заложенных в так называемый "украинский" бюджет.

Тот факт, что американское правительство оказывает поддержку Тайваню, не должен никого удивлять, поскольку этот остров превратился в символ "демократии", защите которой администрация Байдена уделяет много внимания. И в очередной раз говорить, что основной причиной такого решения руководства США является стремление усилить давление на Пекин, будет попросту излишним.

А как же Украина? Пока официальный Киев не отреагировал на просьбу Байдена, обращенную к конгрессу США, но мы все же можем догадаться, что украинское правительство вряд ли радо такому повороту событий. Зеленский неоднократно заявлял, что помощи, оказываемой ВСУ другими странами, недостаточно, и раз за разом призывал мировых лидеров предоставлять Киеву больше военной поддержки в его контрнаступлении.

Между тем чиновникам становится все труднее скрывать свое раздражение, когда речь заходит о проблемах Украины. К примеру, не так давно руководитель офиса международной политики Польши Марчин Пшидач (Marcin Przydacz) заявил, что Киеву "следовало бы начать ценить ту роль, которую Польша играет для Украины последние несколько месяцев и лет". Реакция последовала незамедлительно: посла Польши вызвали в МИД Украины, новость об этом быстро распространилась в СМИ, а польский премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал произошедшее "серьезной политико-дипломатической ошибкой Киева".

Другим примером недовольства в связи с действиями украинского руководства стали слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса (Ben Wallace), который в ходе недавнего саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что Киеву следует демонстрировать Лондону больше благодарности за оказанную помощь.

Подобная реакция стран-партнеров может свидетельствовать о том, что, даже если они пока и не устали поддерживать Зеленского, они уже очень близки к этому состоянию. Полтора года военного конфликта не прошли бесследно не только для Украины и России, но и для всех стран мира. Эти боевые действия повлияли на мировую экономику и всю систему международных отношений.

Только представьте себе: ваша страна оказывает Украине довольно значительную военную помощь и финансовую поддержку, а Зеленский говорит, что этого мало, продолжая бои в отсутствие каких-либо намеков на переговоры и прекращение конфликта. Согласитесь, что в этой ситуации логика отходит на второй план.

В нынешних обстоятельствах прогнозировать что-либо очень трудно. Ситуация меняется практически каждый день, однако, если представить, что ситуация с контрнаступлением Киева в ближайшее время не улучшится, главы ведущих мировых держав постараются убедить Зеленского сесть за стол переговоров. Если украинский лидер не согласится, варианты развития событий могут оказаться совершенно непредсказуемыми.

Автор статьи: Джонстон Хервуд (Johnston Harewood)