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ТАСС

Белый дом планирует осенью запросить у Конгресса дополнительное финансирование Украины

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Здание Конгресса США
Здание Конгресса США.
Источник изображения: EPA-EFE/ MICHAEL REYNOLDS

Детали нового пакета помощи для Киева еще предстоит определить, уточнил помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Администрация США прорабатывает новый пакет помощи Украине, который планируется направить на рассмотрение Конгресса осенью. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на помощника американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша.

"Администрация работает над пакетом, который Конгресс рассмотрит осенью", - сказал Буш.

"Я считаю, что мы убедительно изложим свою позицию и, я надеюсь, добьемся поддержки Конгрессом дополнительного финансирования, особенно по вопросам наращивания производства и закупки боеприпасов для поддержки Украины", - добавил представитель администрации. Как уточнил Буш, детали нового пакета еще предстоит определить.

В декабре прошлого года Конгресс одобрил выделение $48 млрд для помощи Украине. Белый дом не уточняет, какая часть этой суммы уже израсходована. По оценке американских СМИ, эти средства уже подходят к концу. 

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Страны
США
Украина
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