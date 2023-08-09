Белый дом планирует осенью запросить у Конгресса дополнительное финансирование Украины

Детали нового пакета помощи для Киева еще предстоит определить, уточнил помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Администрация США прорабатывает новый пакет помощи Украине, который планируется направить на рассмотрение Конгресса осенью. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на помощника американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша.

"Администрация работает над пакетом, который Конгресс рассмотрит осенью", - сказал Буш.

"Я считаю, что мы убедительно изложим свою позицию и, я надеюсь, добьемся поддержки Конгрессом дополнительного финансирования, особенно по вопросам наращивания производства и закупки боеприпасов для поддержки Украины", - добавил представитель администрации. Как уточнил Буш, детали нового пакета еще предстоит определить.

В декабре прошлого года Конгресс одобрил выделение $48 млрд для помощи Украине. Белый дом не уточняет, какая часть этой суммы уже израсходована. По оценке американских СМИ, эти средства уже подходят к концу.