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Известия.ru

Беспилотники возглавляемой США коалиции опасно сблизились с Су-35 РФ в Сирии

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Источник изображения: Фото: ТАСС/EPA/Airman 1st Class William Rio Rosado

Беспилотные летательные аппараты (БЛА) возглавляемой США международной антитеррористической коалиции опасно сблизились с самолетом Су-35 ВКС России около города Ракки и над Средиземным морем. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщили на брифинге в Центре по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС).

«6 августа в 10:00 в районе города Ракка зафиксировано опасное сближение двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 и LEAP коалиции с самолетом Су-35 ВКС России, сближение составило менее 150 м по дальности. Также 6 августа в 10:49 над акваторией Средиземного моря зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетом Су-35 ВКС России, сближение составило менее 150 м по дальности», — сказано в сообщении.

Летчики ВКС России продемонстрировали высокий уровень профессионализма, избежав столкновения с БЛА коалиции.

Также отмечается, что за сутки было зафиксировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации.

Ранее, 5 августа, ЦПВС сообщил о 14 нарушениях протоколов деконфликтации за сутки, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также в районе зоны Эт-Танф было зафиксировано 16 нарушений.

3 августа в Сирии также было зафиксировано 14 нарушений протоколов деконфликтации со стороны международной коалиции во главе с США.

До этого, 29 июля, сообщалось, что за 2023 год международная коалиция во главе с США допустила более 20 опасных сближений с российскими самолетами в небе над Сирией.

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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Су-35
Проекты
БПЛА
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