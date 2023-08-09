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ТАСС

Пентагон не уточняет, когда примет решение о поставке Киеву снарядов с обедненным ураном

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Патрик Райдер
Патрик Райдер.
Источник изображения: Минобороны США

Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер также не стал комментировать теракты Украины против гражданских судов России

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Соединенных Штатов не уточняет, когда ими может быть принято решение о поставке снарядов с обедненным ураном Украине для передаваемых ей американских танков Abrams.

"Мне нечем поделиться. В данный момент нет объявлений относительно какого-либо типа танковых боеприпасов", - заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. "Не хочу строить умозаключения", - добавил он.

Райдер также отказался комментировать по существу теракты Украины против гражданских судов России, подтвердив, что он в курсе таких событий. "Мы продолжаем концентрировать внимание на предоставлении им [украинским властям] необходимого содействия, чтобы они могли проводить контрнаступление и защищать свою территорию. Однако у меня ничего не будет насчет сообщений о дронах за линией фронта", - заявил представитель американского военного ведомства.

Как передала ранее телекомпания CNN со ссылкой на помощника министра Армии (сухопутных войск) США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша, Вашингтон одобрил в минувшие выходные отправку на Украину первой партии танков Abrams, которая должна быть доставлена к осени. Буш в беседе с журналистами отметил, что они готовы и теперь должны быть доставлены в Европу, а затем на Украину вместе с боеприпасами, запчастями, топливным оборудованием и ремонтными средствами. При этом он не уточнил, какое количество танков войдет в первую партию поставок. Ранее газета Politico сообщила, что, согласно планам Вашингтона, несколько американских танков Abrams поступят на Украину в сентябре. Как следовало из публикации, в первую партию войдут от шести до восьми танков. Всего Вашингтон планирует передать Киеву 31 танк.

13 июня газета The Wall Street Journal сообщила, что США приняли решение о поставке на Украину танковых боеприпасов с обедненным ураном. Весной о намерении передать Киеву такие снаряды объявил Лондон. Как предупредил в марте президент России Владимир Путин, комментируя решение британских властей, Москва будет вынуждена соответствующим образом реагировать на то, что коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом. 

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Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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