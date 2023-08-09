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ЦАМТО

Минобороны Индии приобрело партию ПТУР "Спайк NLOS"

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Spike NLOS
Spike NLOS.
Источник изображения: thedrive

ЦАМТО, 7 августа. По информации индийских СМИ, в целях повышения возможностей по уничтожению объектов противника, скрытых за возвышенностями, ВВС Индии приобрели партию ПТУР "Спайк NLOS" (Spike Non Line of Sight) производства Rafael Advanced Defense Systems Ltd.

Как сообщает ANI со ссылкой на источники в оборонном ведомстве, ПТУР "Спайк NLOS" уже доставлены и в ближайшее время планируется провести их испытания.

Ракеты будут интегрированы на борт вертолетов Ми-17В5 российского производства, что позволит им поражать цели с большой дальности и эффективно бороться с объектами, скрытых за горами или холмами.

Командование ВВС Индии впервые проявило интерес к "Спайк NLOS" около двух лет назад, когда НОАК разместила дополнительные танки и бронетехнику вблизи линии фактического контроля в Гималаях.

По информации источников издания, на данный момент ПТРК заказаны в ограниченном количестве. Тем не менее, МО Индии намерено вести переговоры о закупках ПТУР в большем количестве в рамках инициативы "Сделано в Индии".

ПТРК "Спайк NLOS" воздушного базирования обеспечивают возможность наносить удары по наземным целям с большой дальности, а также наносить значительный урон танковым полкам противника и препятствовать их продвижению.

СВ и ВВС Индии значительно усилили свой арсенал за счет закупки боеприпасов индийского и иностранного производства ввиду наличия угроз со стороны НОАК.

Командование ВС Индии уделяет большое внимание организации производства высокотехнологичных систем вооружения силами национальных компаний.

Как сообщал ЦАМТО, ракета "Спайк NLOS" разработана компанией Rafael Advanced Defense Systems Ltd. Дальность стрельбы оснащенной тандемной осколочно-фугасной боевой частью ПТУР 6-го поколения составляет 50 км при пуске с вертолета и 32 км в наземной версии.

В 2019 году СВ США провели испытательные пуски ракет "Спайк NLOS" с борта ударного вертолета AH-64E "Апач", что подтвердило возможность интеграции этих ракет на воздушные платформы.

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Страны
Индия
Китай
США
Продукция
AH-64
Ми-17
Ми-17В5
Компании
Rafael
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