Военная тактика НАТО, которую Запад пытался внедрить в ВСУ, потерпела на Украине крах, пишет Newsweek. По словам экспертов, основная причина тому одна: у Киева нет авиации.

Поспешно внедренная в ВСУ новая тактика НАТО терпит крах, потому что у Украины нет господства в небе, говорят аналитики. И похоже, что в надежде прорваться через эшелонированную российскую оборону киевские войска возвращаются к привычной доктрине.

За два месяца летнего контрнаступления украинские войска внедрили в свои ряды не только западную технику вроде предоставленных США танков и бронетранспортеров, но и боевой стиль НАТО.

Однако в среду The New York Times сообщила, что подготовка НАТО может и не принести желанного эффекта.

"На данный момент ВСУ отказались от американских методов ведения боя и вернулись к знакомой тактике", — пишет газета.

По словам экспертов Newsweek, тому есть одна основная причина. Страны НАТО делают упор на общевойсковые операции, когда все элементы вооруженных сил работают воедино. И чтобы украинские силы преуспели с тактикой Запада и Североатлантического альянса, им нужно превосходство в воздухе, а его у них нет.

"Чтобы западный подход сработал, нужны все звенья цепи, и ключевое из них — как раз авиация", — пояснил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон (Hamish de Bretton-Gordon), прежде командовавший химической, биологической, радиологической и ядерной защитой Великобритании и НАТО.

Западные страны направили Украине военную помощь на десятки миллиардов долларов, но при этом в нее не вошли ни западные истребители (например, F-16), ни ударные вертолеты стандарта НАТО. Всего за несколько часов до начала контрнаступления президент Владимир Зеленский заявил The Wall Street Journal, что из-за превосходства России в воздухе и острой потребности Киева в противовоздушной обороне в ближайшие месяцы "погибнет множество солдат".

Без западных самолетов, которые бы могли бросить вызов русским в небе, украинские войска "дерутся как бы одной рукой", заявил де Бреттон-Гордон Newsweek. "Для меня это самое важное объяснение", — добавил он.

По словам экспертов, натовский стиль ведения боевых действий, который так сильно зависит от контроля над небом, за последние годы отрабатывался лишь на театрах, где у альянса было безоговорочное превосходство в воздухе.

"Ни один действующий боец сил НАТО не участвовал в таких боевых действиях, которые выпали на долю украинцев за последние полтора года", — заметил стратегический аналитик Гаагского центра изучения безопасности Дэвис Эллисон (Davis Ellison).

"Несмотря на десятилетия инвестиций и подготовки, натовский метод ведения наземной войны никогда всерьез не испытывался против крупного государственного противника", — добавил он.

В Ираке и войне 1991 года в Персидском заливе, американские и западные силы смогли быстро установить значительное превосходство в воздухе, подчеркнул его коллега из Гаагского центра изучения безопасности аналитик Пол ван Хофт (Paul van Hooft).

Не имея всего этого, украинские вооруженные силы прошли быструю подготовку НАТО и избавились от советской доктрины, которая мало чем отличается от нынешнего подхода Москвы. Некоторые из элементов этой давней стратегии радикально отличаются от того, как Запад сейчас учит Украину вести бои, подчеркнул научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Ник Рейнольдс (Nick Reynolds).

Кроме того, он констатировал "огромную нехватку опытных кадров": в отличие от западных сил, украинские военные нередко приобретают боевой опыт без обширной тактической подготовки.

"Пожалуй, проблема еще и в том, что некоторым казалось, что вместо того, чтобы сполна раскрыть боевой потенциал ВСУ, за несколько месяцев обучения мы подготовим их так, что они начнут воевать как американцы и пойдут в атаку на хорошо подготовленную российскую оборону", — сказал старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

"Неудивительно, что украинцы отчасти забраковали западную подготовку: их собственный опыт под огнем противника убедительнее западных выкладок мирного времени, — согласился Эллисон. — Во всяком случае, не только украинцы могут поучиться у нас, но и мы у них".

Де Бреттон-Гордон считает, что в идеальном мире у украинских бойцов был бы целый год на подготовку, чтобы усвоить новые методы.

"Иногда в трудную минуту естественно отбросить то, чему тебя учили, и вернуться к тому, что сидит у тебя в подкорке", — добавил он.

Аналитики давно задаются вопросом, приведет ли дополнительная подготовка ВСУ к боевым успехам. Достигнув лишь скромных успехов за несколько недель наступления, Украина выслушивает критику за медлительность. Кроме того, возникли опасения, что Киев не справится с оборонительными сооружениями Москвы на востоке и юге.

"У России было время, чтобы укрепить оборону на занятых территориях, и Украине предстоит тяжелая битва", — заявил в четверг пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер (Pat Ryder).

"Мы обучаем украинцев с 2014 года, — сказал Райдер. — США уверены, что у ВСУ есть значительные боевые возможности, и что они смогут воспользоваться ими в любое время и в любом месте по своему усмотрению".

Newsweek обратился в штаб-квартиру НАТО за комментариями, но ответа не получил.

Автор статьи: Элли Кук (Ellie Cook)

Комментарии читателей

Pet NB

Значит ли это, что Украину ждет поражение? А то нам все время рассказывали, что Киев выигрывает.

bread basket

Вот только почему-то наша хваленая авиация не победила ни во Вьетнаме, ни в Ираке, ни в Афганистане. Войны выигрывают мотивированные солдаты, у которых нет иного выбора, кроме как сражаться.

aimless blade

Лучшим вариантом для Украины всегда был нейтралитет. При такой политике она могла бы процветать как проводник энергоресурсов в Европу. Вот только те дни ушли безвозвратно.

Cape Africa

Не забывайте: на Украине есть и этнические русские, которые поддерживают Кремль и мешают ВСУ.

Episto Unum

Отвоевать земли не самоцель. Это опосредованная война под эгидой США, чтобы ослабить Россию и продать побольше оружия. Украинский народ — лишь пешка, неоконсерваторам в Белом доме до него нет решительно никакого дела.

AndreyN

Я уже давно вам говорю: на Украине вас побили. Русские превзошли и американскую тактику, и вооружение.

Jose Gonzales

Военная тактика США провалилась, потому что Украина насквозь прогнила. Отправленное Киеву западное оружие уже попало к террористам и используется как минимум против Франции и Израиля.

Трамп отложил поставки на Украину, потому что захотел прощупать вопрос коррупции. Когда же выяснилось, что в этом всем замешан Байден, Трампа буквально распяли.