Жителей села под Хабаровском эвакуируют из-за падения ступеней ракеты

В Хабаровском крае эвакуируют жителей поселка из-за возможного падения в этой зоне ступеней ракеты после запуска к спутнику Земли станции "Луна-25". Об этом сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

11 августа "Роскосмос" запустит первую за почти 50 лет лунную станцию "Луна-25". "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией стартует с космодрома Восточный в 02:10 по московскому времени. Резервное время – в 02:35 12 августа.

Маслов отметил, что в регионе провели первый штаб по подготовке плана действий при отделении ступеней ракеты в небе над Верхнебуреинским районом.

"В предполагаемую зону падения попадают устья рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар и район паромной переправы на реке Бурея. Жители Шахтинска будут эвакуированы", – отметил он.

Глава района добавил, что эвакуацию проведут 11 августа в 07:30 по местному времени.