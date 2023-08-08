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Жителей села под Хабаровском эвакуируют из-за падения ступеней ракеты

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Пуск РН "Союз-2.1б"
Пуск РН "Союз-2.1б".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В Хабаровском крае эвакуируют жителей поселка из-за возможного падения в этой зоне ступеней ракеты после запуска к спутнику Земли станции "Луна-25". Об этом сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

11 августа "Роскосмос" запустит первую за почти 50 лет лунную станцию "Луна-25". "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией стартует с космодрома Восточный в 02:10 по московскому времени. Резервное время – в 02:35 12 августа.

Маслов отметил, что в регионе провели первый штаб по подготовке плана действий при отделении ступеней ракеты в небе над Верхнебуреинским районом.

"В предполагаемую зону падения попадают устья рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар и район паромной переправы на реке Бурея. Жители Шахтинска будут эвакуированы", – отметил он.

Глава района добавил, что эвакуацию проведут 11 августа в 07:30 по местному времени.

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