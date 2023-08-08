Академия наук Таджикистана намерена осенью заключить соглашение с Роскосмосом

Академия также планирует предложить России совместно работать в области изучения космического мусора и объектов, сообщил ее президент Фарход Рахими

ДУШАНБЕ, 7 августа. /ТАСС/. Академия наук Таджикистана намерена заключить соглашение о сотрудничестве с госкорпорацией "Роскосмос", а также готова предложить российской стороне совместно работать в области изучения космического мусора и объектов, в том числе на базе своих обсерваторий. Об этом сообщил на пресс-конференции президент академии Фарход Рахими.

"В скором времени мы подпишем соглашение с госкорпорацией "Роскосмос", я надеюсь, что в конце сентября мы подпишем это соглашение. <...> В наших планах, естественно, реализовать совместные проекты по изучению космоса: это космический мусор, а также астероиды и кометы, которые угрожают нашей Земле", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах сотрудничества с Россией.

Глава академии пояснил, что в Таджикистане хорошие климатические условия, которые позволяют исследовать космос. "У нас имеется три обсерватории. <...> Крым (крымская обсерватория - прим. ТАСС) работает 100-120 ночей, Пулково (в Санкт-Петербурге - прим. ТАСС) работает всего 60-70 ночей, а у нас 320 открытых ночей. Это самые оптимальные и самые хорошие условия для обсерватории", - сказал Рахими.

Он отметил, что всего с российскими учеными у Академии наук Таджикистана заключено порядка 60 соглашений о сотрудничестве. "И все 60 соглашений являются активными", - заявил Рахими.

В Таджикистане обсерватории находятся в Гиссаре, на горе Санглох в Дангаринском районе, а также Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области.