Киев призвал Германию передать дальнобойные ракеты Taurus

Советник командования Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат в понедельник, 7 августа, призвал Германию передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

«Хотелось бы рядом со Storm Shadow и SCALP увидеть и немецкую ракету. Сейчас дискуссия идет касаемо крылатой ракеты Taurus. Какое решение будет принято немецким правительством — надеюсь, оно будет в пользу Украины», — заявил Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, дальнобойные западные ракеты «эффективны при ударах по российским складам оружия, по переправам и по мостам».

«Нам нужно больше оружия данного типа», — сказал Игнат.

Днем ранее депутат парламента Германии от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц призвал правительство страны предоставить Украине ракеты Taurus. Он стал первым, кто в рядах партии канцлера Германии Олафа Шольца высказался за предоставление Киеву таких ракит. Шварц отметил, что опасения министра обороны ФРГ Бориса Писториуса по поводу того, что Taurus обладает такой дальностью, что Киев может использовать их для ударов по объектам в России, не имеют смысла, поскольку ВСУ уже в состоянии достигнуть российской территории с помощью поставленных им ранее артиллерийских систем Mars и HIMARS.

3 августа глава минобороны Германии высказался против передачи ракет Taurus Украине. По его словам, к этому моменту ФРГ является не единственным государством, которое отказывается передавать это вооружение Украине. Писториус подчеркнул, что США также не поставляют Киеву эти снаряды. Против передачи кассетных боеприпасов и немецких ракет Taurus высказался в тот же день и депутат от правящей СДПГ Ральф Штегнер.

Обсуждение поставок Киеву дальнобойных ракет активизировалось после того, как 11 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял решение передать Украине ракеты дальнего действия. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным, но не влияющим на ход спецоперации. Россия примет соответствующие контрмеры, подчеркнул Песков.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.