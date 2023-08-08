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ТАСС

Зеленский утверждает, что Украина не собирается переносить конфликт на территорию России

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Ukrainian Presidential Press Office via AP

По словам украинского президента, это никогда не было целью Киева

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев не собирается переносить конфликт на территорию России.

"Украина не намерена продолжать войну на территории Российской Федерации, это никогда не было нашей целью", - сказал он в беседе с представителями латиноамериканских СМИ, которая было опубликовано на YouTube-канале газеты La Nación.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно обстреливают российскую территорию. В частности, под массивными обстрелами находится Белгородская область. Кроме того, ВСУ усилили атаки с применением беспилотных летальных аппаратов, в том числе центральных регионов страны. 

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Страны
Россия
США
Украина
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