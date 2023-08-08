Военный эксперт: в России все плохо с беспилотниками? Это полная чушь

Константин Сивков: профессионалы в производстве военной техники – достояние России
Заявления, прозвучавшие в ходе встречи президента Владимира Путина с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым, прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт Константин Сивков.
Президент Владимир Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым призвал увеличивать в процентном соотношении количество выпускаемых госкорпорацией образцов новейшего вооружения. Речь, по словам Путина, в частности, идет о самолетных комплексах и танках Т-90 "Прорыв". Кроме того, "Ростеху" поручено увеличить производство российских беспилотников "Куб" и "Ланцет".
"И "Куб", и "Ланцет" очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты. Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще", – сказал Путин.
Чемезов доложил президенту, что "Ростех" увеличил производство военной техники, задействованной в ходе спецоперации. Речь идет, в частности, о ствольной и реактивной артиллерии, бронетехнике и боевой авиации. Так, производство боевых самолетов и вертолетов по гособоронзаказу в прошлом году было увеличено в два раза.
В эфире радио Sputnik заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, действительный член РАРАН, доктор военных наук Константин Сивков подчеркнул, что огромным достоянием России является сохранение промышленного и научного потенциала на предприятиях ОПК.
По мнению военного эксперта, России удастся нарастить производство малых беспилотников.