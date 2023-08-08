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РИА Новости

Военный эксперт: в России все плохо с беспилотниками? Это полная чушь

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Барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет"
Барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Константин Сивков: профессионалы в производстве военной техники – достояние России

Заявления, прозвучавшие в ходе встречи президента Владимира Путина с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым, прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт Константин Сивков.

Президент Владимир Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым призвал увеличивать в процентном соотношении количество выпускаемых госкорпорацией образцов новейшего вооружения. Речь, по словам Путина, в частности, идет о самолетных комплексах и танках Т-90 "Прорыв". Кроме того, "Ростеху" поручено увеличить производство российских беспилотников "Куб" и "Ланцет".

"И "Куб", и "Ланцет" очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты. Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще", – сказал Путин.

Чемезов доложил президенту, что "Ростех" увеличил производство военной техники, задействованной в ходе спецоперации. Речь идет, в частности, о ствольной и реактивной артиллерии, бронетехнике и боевой авиации. Так, производство боевых самолетов и вертолетов по гособоронзаказу в прошлом году было увеличено в два раза.

В эфире радио Sputnik заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, действительный член РАРАН, доктор военных наук Константин Сивков подчеркнул, что огромным достоянием России является сохранение промышленного и научного потенциала на предприятиях ОПК.

"Благодаря усилиям министерства обороны, оборонно-промышленного комплекса России, нам удалось сохранить основу производства боевых самолетов. … То, что было сказано на встрече с президентом, конечно, очень радует. Могу добавить, что объем производства боеприпасов у нас увеличился более чем на порядок, и это очень важно. Это говорит о том, что настоящие профессионалы, которые прошли путь от инженера до руководителя предприятия и которые знают все детали производственного процесса, все это сохранили и смогли наладить производство. И это огромнейшее наше достояние", – сказал Константин Сивков.

По мнению военного эксперта, России удастся нарастить производство малых беспилотников.

"Я много слышу по поводу того, что ах, в России с беспилотниками плохо и так далее. Все это полная чушь, и это подтверждается иностранными управлениями. Дело в том, что на малые беспилотники типа "Ланцета" ни мы, ни американцы никогда не обращали внимания, это считалось "детской игрушкой". Мы были самыми передовыми в части производства мощных беспилотников, у американцев это Valkyrie, у нас это "Охотник". Другие страны, в силу того, что не могли производить такие мощные БПЛА, пошли по пути создания легких беспилотников, роевых. И этот путь оказался очень интересным. … Мы наладили производство беспилотников "Герань" буквально за полгода. И то, что мы продолжаем их наращивать, это великолепно. Я думаю, что не только "Ростех" возьмет это под контроль, производством станут заниматься и частные фирмы, просто "Ростех", возможно, возьмет на себя вопросы координации производства", – считает Константин Сивков.
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Т-90 "Владимир"
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
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