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Известия.ru

В «Роскосмосе» назвали дату запуска станции «Луна-25» к спутнику

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Источник изображения: Фото: Роскосмос/roscosmos.ru

«Роскосмос»: запуск автоматической станции «Луна-25» состоится 11 августа

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25» запланирован на 11 августа, сообщила госкорпорация (ГК) «Роскосмос» на своем сайте.

«Автоматическая станция «Луна-25» впервые в современной истории России отправляется к естественному спутнику Земли», — говорится в сообщении.

Станции предстоит в том числе собрать и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, уточнили в ГК.

«В части посадки «Луна-25» принципиально отличается от своих предшественниц: советские лунные станции прилунялись в экваториальной зоне, новая станция должна совершить мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом местности», — сообщил «Роскосмос»

3 августа сообщалось, что длительность полета «Луны-25» составит около 4,5 суток, а научная работа станции продлится год. Уточнялось, что в 2027 и 2028 годах должны состояться миссии орбитального аппарата «Луна-26» и посадочной станции «Луна-27». Вторая будет оснащена установкой для бурения лунного грунта.

В последний раз отечественная станция летала к Луне в 1976 году. После этой миссии возвращаемый аппарат доставил на Землю около 170 г лунного грунта.

Ранее, 30 мая, «Роскосмос» сообщил, что запуск автоматической станции «Луна-25» состоится в августе, для этого необходимы «дополнительные мероприятия для устойчивой работы наземных средств управления» во время посадки. Впервые в истории космонавтики аппарат будет садиться в сложных условиях в окрестностях Южного полюса Луны.

10 апреля директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович указал на независимость проекта запуска «Луны-25» от участия Европейского космического агентства (ЕКА).

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Страны
Россия
Продукция
Фрегат РБ
Компании
ESA (ЕКА)
ИКИ РАН
Роскосмос
Проекты
Луна
Союз-2 РН
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