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ТАСС

Замена иностранным самолетам и беспилотники для СВО. О чем Чемезов доложил Путину

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Ту-214
Ту-214.
Источник изображения: Papas Dos / wikimedia.org

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Серийная сборка новых российских самолетов Superjet New и МС-21 начнется в 2024 году, сообщил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, по словам Чемезова, один из первых беспилотных вертолетов БАС-200 уже вызвал интерес регионов России, а также будет задействован в зоне СВО.

Глава государства в ответ поручил нарастить производство новейших образцов российского вооружения, в том числе беспилотников.

ТАСС собрал основные заявления Путина и Чемезова.

По словам Чемезова, гособоронзаказ по итогам 2022 года был выполнен почти полностью - на 99,5%. Сейчас "все объемы, которые сегодня требуются для министерства обороны", предприятия Ростеха "полностью закрывают".

"Надо увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения", - поручил Путин.

В 2024 году планируется запустить производство Superjet New - самолета, оборудованного российскими двигателями ПД-8. В год должны будут выпускать 20 таких машин. По словам Чемезова, это будет полностью российский самолет из российских комплектующих.

Также на следующий год назначен старт производства самолетов МС-21. "Первые серийные шесть машин тоже будут переданы авиакомпаниям России", - сказал глава Ростеха. К 2025 году в планах серийно производить также по десять Ту-214 в год, "поскольку с 2025 года начнется выбытие всех иностранных компаний".

"Есть реальный шанс у наших производителей занять освобождающуюся нишу", - заметил Путин.

"И "Куб", и "Ланцет" очень эффективно себя показали [в зоне СВО]: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты", - сказал президент. По словам Путина, необходимо увеличивать их производство еще больше.

Беспилотный вертолет БАС-200, имеющий полезную нагрузку 50 кг при взлетной массе 200 кг, прошел испытания за Полярным кругом при температуре ниже 50 градусов. "Он очень хорошо себя показал", - сообщил Чемезов, отметив, что к машине уже есть предметный интерес со стороны властей Якутии. Использовать БАС-200 будут и в рамках СВО.

Холдинг "Вертолеты России" в 2022 году произвел 296 машин, что в два с лишним раза больше показателя годом ранее.

Так, был создан новый вертолет Ми-171А3, способный доставить 24 пассажиров на 1 тыс. км.

"Ранее вся система бронирования была иностранная, в основном американская, европейская, и, естественно, вся информация о передвижениях <...> российских граждан как внутри страны, так и за рубежом, в общем-то полностью была известна за рубежом", - отметил Чемезов.

Но сейчас "Аэрофлот" и многие другие российские авиакомпании перешли на отечественную систему "Леонардо", разработанную в Ростехе. Ежемесячно в системе регистрируются порядка 5 млн пассажиров.

По оценке Чемезова, предприятиям Ростеха до конца года понадобится закрыть потребность в 23 тыс. сотрудников. Прежде всего, это должны быть высококвалифицированные специалисты.

Он рассказал о росте зарплат на оборонных предприятиях на 17,2%. По его словам, это не только чистая прибавка к жалованию, но и результат того, что в прошлом году многие заводы работали "и в выходные, и в праздничные дни, и ночью, а эти дни оплачиваются, естественно, по повышенному тарифу".

Средняя зарплата на предприятиях Ростеха, по словам Чемезова, составляет 72 тыс. рублей. 

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