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Известия.ru

Чемезов назвал Путину план производства самолетов SSJ NEW и Ту-214

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Чемезов заявил, что объем производства SSJ NEW с 2024 года составит 20 самолетов в год

Объем производства самолетов Superjet Superjet New (SSJ-NEW) с российскими двигателями запланирован на уровне 20 самолетов ежегодно с 2024 года. Об этом рассказал 7 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава «Ростеха» Сергей Чемезов.


«Впервые в 2024 году мы запустим серийное производство самолетов Superjet – Superjet New. Это самолет, который оборудован нашими двигателями ПД-8, полностью наша авионика, фактически полностью наш самолет, полностью из наших, российских комплектующих», — сказал он.

Чемезов добавил, что объем производства самолетов Ту-214 к 2025 году составит десять штук в год.

Глава «Ростеха» подчеркнул, что госкорпорация в 2024 году начнет серийное производство среднемагистрального самолета МС-21. Первые шесть лайнеров передадут российским авиакомпаниям.

Российский лидер отметил, что с учетом реализации подобных планов российские авиастроители имеют шанс занять нишу, которая освободилась в РФ после ухода зарубежных компаний.

«Обязательно надо это сделать», — сказал президент.

В начале июня сообщалось, что первый полет российского самолета Sukhoi Superjet New состоится, после того как оборудование лайнера будет проверено на земле. Впервые SSJ-NEW будет запущен на франко-российских двигателях SaM146, однако корпорация стремилась заменить все импортные детали, поэтому второй полет пройдет уже на отечественных двигателях ПД-8.

Sukhoi Superjet NEW — это полностью импортозамещенная версия самолета Superjet 100 (SSJ-100). В нем замещено около 40 иностранных систем и компонентов.


В мае стало известно, что в Москве будет создан мегакомплекс по выпуску деталей для авиадвигателей. Инвестиции в проект составят 35 млрд рублей. Как отмечалось, госкорпорация «Ростех» планирует объединить на одной площадке производства двух компаний из периметра ОДК — ПК «Салют» и Московского машиностроительного предприятия им. В.В. Чернышева.

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Страны
Россия
Продукция
SaM-146
СуперДжет-100
Ту-214
Компании
ММП им.Чернышева
ОДК УК
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Проекты
МС-21
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