"В зоне поражения может оказаться и Московский регион": насколько опасны французские ракеты SCALP

Полковник Ходаренок допустил, что ракеты SCALP могут достичь Московского региона

ВСУ получили от Франции ракеты класса «воздух-поверхность» большой дальности SCALP. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался в том, что представляет собой французская крылатая ракета, изменит ли она ход конфликта и справится ли с ней противовоздушная оборона ВС РФ.

Еще на саммите НАТО в Вильнюсе в июле президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что передаст Киеву ракеты большой дальности. В настоящее время намерения главы Пятой республики уже начали реализовываться. При этом точное количество переданных Киеву изделий не уточняется.

Что представляет собой крылатая ракета SCALP

Крылатая ракета воздушного базирования (КРВБ) Storm Shadow/SCALP являет собой совместную англо-французскую разработку и производится европейским консорциумом MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia). Никакой принципиальной разницы между британской ракетой Storm Shadow и французской SCALP EG нет.

Французский вариант ракеты обозначается аббревиатурой SCALP EG, что переводится как многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением.

Источник изображения: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Стартовая масса SCALP EG - 1300 кг, боевая часть - бетонобойная «проникающего» типа или кассетная. Изделие комплектуется боевой частью весом 450 кг, дальность стрельбы Storm Shadow превышает 250 км, высота полета при этом составляет 30-40 м, скорость ракеты - 0,8 М (приблизительно 1000 км/ч).

Геометрические размеры: длина ракеты - 5100 мм, размах крыла - 2840 мм. Двигатель - турбореактивный TRI 60-30 «Микротурбо» с тягой 4,5-5,7 кН.

Система наведения - на начальном и среднем участке - инерциальная с коррекцией по сигналам GPS и системой TERPROM, на конечном участке - с тепловизионным самонаведением. Дальность стрельбы Storm Shadow/SCALP в различных изданиях и справочниках разнится. В одних источниках она приводится как свыше 250 км, в других - 300 морских миль (550 км).

Есть и вероятность того, что предприятие-изготовитель держит в секрете истинную дальность стрельбы. Вполне возможно, что она значительно превышает 550 км. В таком случае в зоне ее поражения может оказаться и Московский регион.

В качестве самолета-носителя КРВБ SCALP Воздушные силы Украины могут использовать фронтовой бомбардировщик Су-24М. Принцип наведения - «выстрелил и забыл». Применение в военных конфликтах КРВБ Storm Shadow/SCALP зафиксировано с 2003 года. В ходе боевых действий ракета продемонстрировала весьма высокую эффективность.

Среди тактико-технических характеристик SCALP особое внимание следует обратить на параметры боевой части - почти полтонны взрывчатки высокой проникающей способности, что по весу в два раза больше, чем у тактической баллистической ракеты ATACMS Block IA, которую с самого начала конфликта Украина пока безуспешно просит у Запада.

Возможен ли "перелом"?

Предполагаемые цели для SCALP - командные пункты, узлы связи, склады с боеприпасами, корабли на якорных стоянках, инфраструктурные объекты (мостовые переходы, железнодорожные узлы, выгрузочные станции). Стоимость ракеты SCALP составляет €850 тыс.

Наиболее приоритетными объектами для удара крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, безусловно, являются Крымский и Чонгарский мосты. Эти мостовые переходы имеют не только стратегическое значение для подвоза материальных средств для Объединенной группировки войск (сил) ВС РФ, но и имеют важнейшее морально-психологическое значение для самых широких масс российского населения. Именно по этим причинам мосты и значатся в списке объектов для огневого поражения под номером один.

Внесут ли поставки крылатых ракет SCALP перелом в ход вооруженной борьбы? На первый взгляд, передача Украине подобного оружия должна существенно повысить боевые возможности ВСУ. Однако тут есть свои нюансы.

Для массированного применения подобных авиационных средств поражения нужны носители. А вот с ними на Украине в настоящее время наблюдается откровенная беда

Боевой и численный состав Воздушных сил Украины в настоящее время весьма ограничен и представлен всего несколькими десятками боевых самолетов (из них еще меньше потенциальных носителей ракет Storm Shadow/SCALP). Задачу захвата превосходства в воздухе в существующем виде они решить объективно не могут. Для радикального решения проблемы, надо переоснащать Воздушные силы Украины многофункциональными истребителями западного производства в количестве не менее 100 единиц. На роль подобного самолета поколения 4++ могут претендовать машины типа Saab JAS-39E/F Gripen, F-16 Block 70/72 или F-15. Только в этом случае возможно достижение запланированного эффекта.

Taurus на подходе

Однако поставками только ракет типа SCALP дело, похоже, не ограничится. На днях депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц заявил, что Украине необходимо передать немецко-шведские крылатые ракеты класса «воздух-поверхность» типа Taurus KEPD 350/150 (KEPD означает Kinetic Energy Penetrating Destroyer). Тут надо заметить, что если уже началось открытое обсуждение подобного вопроса, то, скорее всего, дело находится на стадии принятия окончательного решения.

Это изделие предназначено для нанесения высокоточных ударов по точечным (в том числе заглубленным) целям без захода самолета-носителя в зону поражения ЗРК/ЗРС противника.

Ракета разработана и производится компанией Taurus Systems GmbH, базирующейся в Шробенхаузене - совместным предприятием MBDA Deutschland (более известной как LFK - Lenkflugkörpersysteme GmbH) и шведской компании Saab Bofors Dynamics AB. Тактико-технические характеристики TAURUS KEPD 350/150 выглядят следующим образом. Геометрические размеры: длина ракеты - 5100 мм, ширина - 1080 мм, размах крыла - 2064 мм. Масса изделия достигает 1360 кг, а масса боевой части - 481 кг.

Крылатая ракета имеет комбинированную систему наведения, состоящую из трех подсистем: IBN (Image Based Navigation - навигация основанная на изображении), TRN (Terrain Reference Navigation - навигация по эталону ландшафта) и MIL-GPS (Global Positioning System - глобальная система позиционирования).

Использование трех подсистем позволяет ракете лететь на большие расстояния без поддержки GPS. Высокая точность наведения при этом обеспечивается автономной инерциальной навигационной системой, которая периодически корректируется в полете по данным от РЛС миллиметрового диапазона длин волн, которая сопоставляет ландшафт с имеющимися на борту эталонными цифровыми картами местности. На подлете к цели, по данным инерциальной системы, включается инфракрасная головка самонаведения, которая обеспечивает наведение ракеты на конечном участке полета.

Ракета оснащена экономичным турбореактивным двигателем Williams International P8300-15. Максимальная дальность стрельбы Taurus достигает 500 км, скорость полета при этом М - 0,6-0,95. Носителями Taurus являются многофункциональные истребители Panavia Tornado, McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, Saab JAS 39 Gripen.

Все перечисленные изделия (Storm Shadow/SCALP и Taurus KEPD 350/150) обладают малой радиолокационной заметностью и совершают полет к цели на предельно малых высотах. По этим причинам реализуемые зоны поражения зенитных ракетных систем и комплексов («Бук», С-350, С-300/400) сравнительно невелики.

В условиях среднепересеченной местности крылатые ракеты типа Storm Shadow/SCALP и Taurus KEPD обнаруживаются обычно на дальности не более 18-20 км. Практически сразу надо производить пуск зенитных управляемых ракет. Встреча с целью при этом будет примерно на дальности 11-13 км. При грамотно выстроенных системах радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия крылатые ракеты противника в большинстве случаев своевременно обнаруживаются и поражаются зенитным ракетным огнем.

Михаил Ходаренок