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ТАСС

В Роскосмосе рассказали, сколько займет перелет "Луны-25" до естественного спутника Земли

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Луна-25
Луна-25.
Источник изображения: НПО имени Лавочкина

Он составит от 4,5 до 5,5 суток

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Перелет автоматической станции "Луна-25" до естественного спутника Земли составит до 5,5 суток по штатной программе, говорится в материалах Роскосмоса.

"Перелет по штатной программе составляет от 4,5 до 5,5 суток в зависимости от конкретной даты пуска", - указано там.

Как уточнили в госкорпорации, во время полета будет произведено две коррекции. После тормозного импульса аппарат выйдет на круговую околополярную орбиту высотой 100 км, где будет работать от трех до семи суток. "Затем выбирается район посадки (основной или резервный) и формируется посадочная орбита с высотой периселения 18 км над районом предстоящей посадки", - говорится в материалах.

Первым отечественным аппаратом в современной России, который отправится на естественный спутник Земли, должна стать автоматическая станция "Луна-25". Запуск миссии запланирован на 11 августа. В июле аппарат был доставлен на космодром Восточный. Цель проекта - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщали журналистам, что запуск миссии перенесен с июля на август для достижения требуемой надежности ее реализации. 

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Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Луна
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