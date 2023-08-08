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Роскосмос

Завершены приемочные испытания плазменных двигателей КМ-75 разработки предприятия Роскосмоса для перспективного спутника

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СПД-70М
Плазменный ракетный двигатель СПД-70М на криптоне.
Источник изображения: ixbt.com

Успешно проведены огневые приемочные испытания четырех блоков коррекции на базе холловских двигателей КМ-75 производства Государственного научного центра «Центр Келдыша» в компании «Решетнев» (входят в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Плазменные двигатели КМ-75 в своем классе мощности являются первыми в мире двигателями холловского типа с ускоряющим напряжением свыше 800 В. Это более, чем в 2,5 раза выше значений, достигнутых на отечественных и зарубежных аналогах, что обеспечивает экономию до 40% рабочего тела ксенона.

Испытания проводились в составе штатной системы коррекции перспективного геостационарного космического аппарата разработки компании «Решетнев».

В настоящее время для перехода к серийному производству блоков коррекции на базе КМ-75 в Центре Келдыша идет активное дооснащение производственно-испытательной базы. Это обеспечит текущие и перспективные потребности разработчиков аппаратов в современных блоках коррекции.

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Роскосмос
Центр Келдыша
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