Завершены приемочные испытания плазменных двигателей КМ-75 разработки предприятия Роскосмоса для перспективного спутника

Успешно проведены огневые приемочные испытания четырех блоков коррекции на базе холловских двигателей КМ-75 производства Государственного научного центра «Центр Келдыша» в компании «Решетнев» (входят в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Плазменные двигатели КМ-75 в своем классе мощности являются первыми в мире двигателями холловского типа с ускоряющим напряжением свыше 800 В. Это более, чем в 2,5 раза выше значений, достигнутых на отечественных и зарубежных аналогах, что обеспечивает экономию до 40% рабочего тела ксенона.

Испытания проводились в составе штатной системы коррекции перспективного геостационарного космического аппарата разработки компании «Решетнев».

В настоящее время для перехода к серийному производству блоков коррекции на базе КМ-75 в Центре Келдыша идет активное дооснащение производственно-испытательной базы. Это обеспечит текущие и перспективные потребности разработчиков аппаратов в современных блоках коррекции.