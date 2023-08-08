Зеленский лично опробовал переданный Чехией авиасимулятор для подготовки пилотов американских истребителей F-16

Источник изображения: topwar.ru

Запад не торопится поставлять Украине истребители F-16, по последним данным, Киев получит самолеты только после прохождения обучения украинских пилотов их пилотированию, а оно задерживается. Все это очень раздражает киевское руководство, сделавшее очередную ставку на боевую авиацию. На этом фоне Чехия поставила Воздушным силам ВСУ тренажер F-16.

Накануне на Украине прошли торжественные мероприятия в честь дня Воздушных сил Украины, поучаствовал в них и Зеленский, он даже залез в кабину фронтового бомбардировщика Су-24, где с умным видом попозировал для украинской и зарубежной прессы. Но главным событием праздника стала передача Чехией симулятора для подготовки украинских пилотов навыкам управления американским истребителем F-16.

Как утверждают в офисе президента Украины, Зеленский лично опробовал симулятор и даже сумел в виртуальном бою "поразить мишень", в качестве которой выступал российский стратегический бомбардировщик Т-95.

Президенту также продемонстрировали работу симулятора, переданного Украине Чехией для подготовки пилотов к работе на самолетах западного образца F-16 (...) Владимир Зеленский испытал работу комплекса на практике и попал в одну из виртуальных мишеней — Ту-95

- говорится на сайте офиса президента.

Также Зеленскому подарили летный шлем, как символ веры в то, что Воздушные силы ВСУ в скором времени получат на вооружение американские истребители F-16, которые должны кардинальным образом изменить ситуацию на поле боя. Как подчеркнули в ВС ВСУ, ПВО - это щит Украины, а боевая авиация - меч. С получением американских самолетов этот самый "меч" станет еще "острее".