Встреча в Джидде похоронила «мирный план» Зеленского по конфликту на Украине

В Саудовской Аравии завершилась встреча по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине. Страны Глобального Юга предложили свое видение разрешения ситуации, которое кардинально отличается от предложений западных государств и плана Зеленского. Как России относиться к подобного рода переговорам и смогут ли страны Глобального Юга разрушить монополию Запада на урегулирование международных кризисов?

На выходных в саудовском городе Джидда прошли консультации по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине. В обсуждениях участвовали делегации около 30 государств, однако Россию туда не пригласили. Тем не менее Эр-Рияд пообещал проинформировать Москву об итогах.

В ходе встречи Саудовская Аравия представила собственный план по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA. Отмечается, что инициатива была подготовлена не только Эр-Риядом, но и "еще рядом стран". Также известно, что до России были доведены основные положения предлагаемого плана.

Насколько известно, договоренности подразумевают сохранение целостности Украины, прекращение огня, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными. Как подчеркнули в издании Corriere della Sera, участники встречи в Джидде уже после первого дня консультаций достигли соглашения по нескольким вопросам и сформируют рабочие группы по ключевым проблемам "формулы мира" Владимира Зеленского.

При этом обсуждение мирной инициативы получилось по-настоящему многосторонним. В частности, издание Financial Times, ссылаясь на слова европейских дипломатов, называет участие Китая в консультациях "конструктивным". Отмечается, что Пекин положительно отнесся к идее проведения "третьей встречи на этом уровне".

The New York Times, к слову, считает участие Пекина одним из ключевых успехов переговоров. "И все же был проблеск прогресса. Китай, который не участвовал в предыдущих переговорах в июне, на этот раз был активным участником и дал понять, что готов принять участие в третьем раунде переговоров, который может стать предвестником встречи глав государств", пишет издание.

В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что делегация страны в ходе консультаций провела двусторонние переговоры с эмиссарами более чем трех десятков государств. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Встречи проходили на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике.

При этом накануне сообщалось о том, что представители Украины отошли от "формулы мира" Зеленского. По словам одного из чиновников, имя которого не раскрывается, ранее Украина настаивала на принятии "мирного плана", предполагающего полный вывод российских войск, однако в этот раз такого заявления не прозвучало, передает The Wall Street Journal.

В России же встречу в Джидде восприняли в ином ключе. Как отмечают политики и эксперты, переговоры в Саудовской Аравии показали, что страны Глобального Юга больше не готовы играть по правилам Запада. И это в первую очередь видно через непринятие "формулы мира" Зеленского в чистом виде.

Так, сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале отметил, что участники обсуждений поддержали "общие принципы, которые они провозглашают в ООН в своих официальных декларациях". Тем не менее он подчеркнул, что сами же западные страны редко им следуют, что показывает опыт Сербии, Ирака и Ливии.

Пушков отмечает, что встреча не стала "новой платформой единства" для США и их союзников, поскольку подходы к разрешению конфликта между союзниками Украины и ведущими странами Глобального Юга "остаются очень разными".

"Никакого мирного урегулирования ситуации на Украине без участия России быть не может. И мы неоднократно говорили, что ключевой аспект решения вопроса – обеспечение безопасности нашей страны", – сказал сенатор Константин Долгов.

"Скорее всего, инициатором встречи в Джидде выступали Штаты, которые хотели расширить антироссийскую коалицию. Для этого и были приглашены государства, занявшие преимущественно нейтральную позицию по СВО", – отмечает собеседник.

"Но попытка США очевидно провалилась. Страны Глобального Юга понимают, что их долгосрочные интересы куда важнее мнения и планов Вашингтона. Но также стоит признать тот факт, что США нацелены на игру вдолгую. И они продолжат работать на достижение своих целей",

– акцентировал он. "Кроме того, я бы не стал слишком сильно радоваться тому, что Украина отошла от так называемой формулы мира Зеленского. Любые предложения со стороны киевских властей на самом деле исходят из Вашингтона. А США не оставляют идеи максимального ослабления России", – подчеркнул сенатор.

"России сейчас необходимо разъяснять свою точку зрения тем странам, которые готовы объективно подходить к оценке украинского конфликта. Кроме того, нам необходимо формировать новую реальность непосредственно на поле боя. Именно на фронте будет поставлена точка в этом противостоянии", – пояснил Долгов.

Сенатор Андрей Климов также дал оценку прошедшим в Джидде переговорам. "Я не очень доверяю американским СМИ и тем более бюрократам из ЕС, но знаю, что если бы им было чем похвалиться, то они бы уже это сделали на 300% минимум", – написал он в своем Telegram-канале.

"Похоже, что хвастаться оказалось нечем. Представители нейтральных государств не стали бездумно выполнять указания западных стран и не примкнули к антироссийской коалиции. Остальное пока детали, хотя и небезынтересные для специалистов", – подчеркнул сенатор.

Несколько другой позиции придерживается германский политолог Александр Рар. "Встреча в Джидде может стать важным историческим событием. Кто знает, возможно, мы имеем дело с новой Ялтинской конференцией 1945 года. Впервые в большой политике развивающиеся страны, ставшие автономными державами в многополярном мире, взяли на себя ответственность за налаживание международных отношений без оглядки на США", – пояснил он.

Сам факт проведения подобных консультаций с участием государств Глобального Юга меняет соотношение сил в геополитике, полагает Рар. "Мы наблюдаем постепенный отказ от однополюсной системы во главе с западными странами в пользу истинного международного многообразия. Переговоры будут продолжены в таком же составе, но уже под руководством Индии", – отмечает эксперт.

"Примечательно, что в ходе обсуждений участники практически не уделяли внимания "формуле мира" Владимира Зеленского. Этого и стоило ожидать: его инициатива означает не что иное, как капитуляцию России. Разумеется, подобные предложения со стороны Украины не могут быть серьезно рассмотрены на международном уровне",

– подчеркивает собеседник. "В связи с этим предложения Зеленского, скорее всего, не будут фигурировать в дальнейших консультациях. Однако теперь участники саммита в Джидде будут ждать реакции на итоги встречи со стороны РФ. Очевидно, что государства Глобального Юга хотят увидеть встречные предложения от Москвы", – считает Рар.

"Проведение встречи в Джидде – результат желания Саудовской Аравии по-настоящему громко заявить о себе на международной арене. Это знаковое явление, которое показывает значительный рост влияния государств Глобального Юга на геополитические процессы в мире. Фактически США и ЕС потеряли монополию на разрешение крупных международных кризисов", – отметил программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

"При этом подходы развивающихся и западных стран в урегулировании конфликтов не могут полностью совпадать. Встреча в Джидде это наглядно продемонстрировала. Несколько делегаций выразили адекватную точку зрения, заключив, что Россия не должна выводить войска с территории четырех новых регионов", – подчеркивает эксперт.

"Разумеется, это полностью противоречит так называемой формуле мира Зеленского. Его предложения имеют исключительно пропагандистское значение и никаким образом не соотносятся с реальностью. Страны Глобального Юга более трезво оценивают сложившуюся ситуацию, в связи с чем предлагают адекватные и действенные идеи", – считает собеседник.

"Подобная тенденция создает негативные последствия для Вашингтона. Развивающиеся государства не обязаны следовать в западном фарватере, а значит, их предложения зачастую будут не соответствовать желаниям США и ЕС", – резюмирует Бордачев.