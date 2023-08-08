Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу

Путин: необходимо оперативно занять нишу, освободившуюся в РФ после ухода иностранных авиапроизводителей

Западные авиапроизводители захотят вернуться на российский рынок, но российским авиастроителями надо успеть до этого занять освободившуюся нишу. Об этом на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым сказал президент РФ Владимир Путин.

«Есть реальный шанс у наших производителей занять освобождающуюся нишу. Обязательно надо это сделать», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что это надо сделать до «того момента, когда иностранные производители вернутся, а они хотят этого».

«Нам надо успеть вперед них», — согласился Чемезов.

В ходе встречи руководитель госкорпорации рассказал главе государства, что объем производства самолетов Superjet Superjet New (SSJ-NEW) с российскими двигателями запланирован на уровне 20 самолетов ежегодно с 2024 года. Самолеты Ту-214 к 2025 году будут строить десять штук в год.

В марте правительство России выделило порядка 300 млрд рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей. По данным Минтранспорта, свыше 70 самолетов российских авиакомпаний остались за границей после введения санкций.

В конце прошлого года «Аэрофлот» выкупил 10 самолетов Boeing 777-300ER, которые с 2013–2014 годов находились в финансовом лизинге от ирландской лизинговой компании. В компании подчеркнули, что продолжат работу по выкупу самолетов с целью сохранения текущего иностранного флота и расширения возможности эксплуатации.

Sukhoi Superjet NEW — это полностью импортозамещенная версия самолета Superjet 100 (SSJ-100). На отечественные в нем заменено около 40 иностранных систем и компонентов.

В мае стало известно, что в Москве будет создан мегакомплекс по выпуску деталей для авиадвигателей. Инвестиции в проект составят 35 млрд рублей. Как отмечалось, госкорпорация «Ростех» планирует объединить на одной площадке производства двух компаний из периметра ОДК — ПК «Салют» и Московского машиностроительного предприятия им. В.В. Чернышева.