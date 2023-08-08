Путин призвал увеличивать долю производства новейших вооружений

Глава государства отметил, что речь идет в том числе о "Ланцетах" и танках Т-90М "Прорыв"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил высокую эффективность отечественных беспилотников (БПЛА) "Куб" и "Ланцет", от их мощных ударов в ходе специальной военной операции горит техника Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе иностранная.

"И "Куб", и "Ланцет" очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются боекомплекты", - сказал глава государства на встрече с гендиректором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым.

Путин отметил, что производители справляются с наращиванием производства, но нужно еще больше. "Мне производители обещали, что они увеличат количество производства [БПЛА "Куб" и "Ланцет"]. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще", - акцентировал внимание президент.

Чемезов рассказал, что объемы вооружений и военной техники, которые производит Ростех, полностью удовлетворяют все запросы Минобороны РФ. Однако, по мнению, Путина, процент выпуска новейших вооружений должен быть выше. К числу таковых глава государства отнес не только "Ланцеты", но и танки Т-90М "Прорыв".

"Надо увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения", - указал президент. "Мы над этим как раз работаем", - ответил Чемезов.

"Т-90 "Прорыв", самолетные комплексы [надо производить]. <...> "Ланцеты" и так далее", - сказал Путин. "Конечно", - согласился глава Ростеха.