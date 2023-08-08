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Эта страна решила заменить Турцию в отношениях с Россией

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Встречи С. Лаврова на полях дипломатического форума в Анталье
Встречи С. Лаврова на полях дипломатического форума в Анталье.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

Отношения Анкары и Москвы явно ухудшились после некоторых жестов первой в адрес Киева, пишет Yeni Çağ. Восполнить пробел, оставленный Турцией, предлагает Египет, который не хочет упустить шанс укрепить взаимовыгодное сотрудничество с Россией.

Когда в ваших отношениях с другими странами образуется пробел, его заполняет другое государство. Наглядный пример – Россия и Турция.

Анкара, дав зеленый свет вступлению Швеции в НАТО, после того как заставила ее ждать этого долгое время, хотела улучшить партнерство с Западом. Известно, что важнейший фактор в этой связи – проблемы с США и экономические трудности.

Россия знает, что у Турции есть обязательства перед НАТО. Однако она недовольна поддержкой членства Финляндии и Швеции в альянсе со стороны Анкары. Тем не менее Москва старалась не вступать в излишнюю полемику со своим партнером по этому вопросу.

Однако то, что произошло во время визита президента Украины Зеленского в Турцию, создало проблемы в отношениях Москвы и Анкары.

Отношения между Турцией и Россией ухудшились

Турция является страной, которая может сохранять благоприятные отношения с Россией даже в условиях военного конфликта и поддерживать связи с Западом. В целях улучшения партнерства с Западом Анкара, полагаясь на эту свою особенность и считая, что Москва не сможет отказаться от нее, несмотря ни на что, пожелала сделать некоторые жесты в адрес Киева.

Один из них заключался в том, что в ходе визита Зеленского в Турцию были освобождены пятеро командиров батальона "Азов"*, которые являлись военнопленными и, как было условлено, должны были находиться на территории Турецкой Республики до окончания военного конфликта. Вместе с Зеленским они смогли вернуться на Украину. Этот шаг был расценен Москвой так: Анкара не сдержала слова и не выполнила свои обязательства.

Также Турция заявила, что Украина заслуживает членства в НАТО, а Зеленский в ответ на это отметил: "Благодарен Турции за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины".

Анкара, проводя тщательно сбалансированную и последовательную политику в контексте российско-украинского военного конфликта, продемонстрировала, что она является важным игроком в регионе. Получив признание обеих сторон, Турция сыграла активную роль в содействии миру и выполнении гуманитарных требований. Однако позиция Анкары в ходе визита Зеленского, можно сказать, вызвала частичное охлаждение в ее отношениях с Россией, а это создало пробел в политической плоскости.

Пробел заполняет Египет

Одну из попыток восстановить диалог со странами, с которыми отношения ухудшились, Турция предприняла с Египтом, и в этом направлении был достигнут значительный прогресс. Последним этапом этого процесса является запланированный визит президента Египта ас-Сиси в Турцию.

В период нормализации турецко-египетских отношений ас-Сиси вдруг отложил запланированный визит в Анкару и принял участие в саммите "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге, что следует рассматривать как следствие попытки Египта заполнить пробел, оставленный Турцией.

Ас-Сиси, вероятно, хотел дать понять, что его обида из-за позиции, которую Турция занимала по отношению к нему в прошлом, сохраняется. Возможно, он думал, что Турция негативно отреагирует на то, что Египет предпочел саммит "Россия – Африка", но, с другой стороны, не пожелает разрушать налаженные отношения после стольких усилий.

Путин на встрече с ас-Сиси заявил, что отношения России и Египта приобрели особый характер и статус, страны будут работать над экономическим развитием Африки. Достигнуты успехи в энергетике, объем торговли значительно увеличился и треть торговли России с Африкой приходится на Египет.

При этом самое важное, что ас-Сиси дал понять, что Египет хотел бы выступить посредником в соглашении о зерновом коридоре. На этот раз Россия уклоняется от продления этой сделки. Из-за ухудшения отношений с Анкарой, которая до настоящего времени участвовала в реализации Черноморской инициативы, Москва проявляет холодность. Не ускользнуло от внимания и то, что Каир, пользуясь случаем, поспешил извлечь выгоду из этой ситуации.

Непременно следует учитывать тот факт, что пробел, образующийся в политических отношениях, будет заполняться прежде всего странами – конкурентами, и это будет создавать опасные ситуации. В силу геополитических реалий при проведении сбалансированной политики не нужно допускать перевешивания одной из чаши весов, чтобы, погнавшись за большей выгодой, не потерять то малое, что имеешь.

Ранее и Греция в похожих вопросах несколько иного характера действовала против Турции, объединяясь с Сирией по принципу "враг моего врага – мой друг", сотрудничая с Египтом в целях достижения общности интересов в обход Анкары, об этом тоже не нужно забывать.

Автор: Армаган Кулоглу (Armağan Kuloğlu)

* Организация признана террористической, ее деятельность на территории РФ запрещена

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